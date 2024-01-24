В Ленобласти сборщик мебели надругался над 10-летней девочкой

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Полицейские в Ленобласти раскрыли преступление.
РЕН ТВ пишет, что полицейские рассматривали административные материалы в отношении женщины по статье о неисполнении родительских обязанностей. Было установлено, что сожитель женщины в январе 2023 года надругался над её дочерью 2014 года рождения.
Подозреваемый занимался сборкой мебели. Его уже задержали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать фотографии нарисованных голых детей из аниме и попал в руки сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает «Фонтанка», мужчина направился в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» и поднялся на третий этаж, где находится аппарат для печати фотографий. Кто-то из писателей ТЦ заметил детские образы и сообщил полицейским.
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Мария Фирсова