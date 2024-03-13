Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя

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В Таиланде гималайский медведь набросился на мужчину, но растерзать жертву не смог. Об этом сообщает The Thaiger.
Пхумин Джойсаку из провинции Бурирам отправился в лес, чтобы собирать яйца муравьев. В процессе он почувствовал приближение огромного зверя. Им оказался гималайский медведь.
Хищник сразу же набросился на мужчину, вцепился ему в руку, повалил на землю и за ногу потащил в заросли. Мужчина оперативно вспомнил, что прихватил с собой на лесную прогулку нож. Он стал им резко размахивать, чем и отпугнул медведя.
Когда Джойсаку удалось перевести дух и удостоверится, что он находится в безопасности, потерпевший позвонил жене и попросил о помощи. Родные, прибывшие на место происшествия, нашли Джойсаку сидящим на земле с окровавленными руками и ногами. Позже он заявил, что раскаивается, если случайно ранил зверя, потому что хотел только напугать его.
Местные жители рассказали, что это уже ни первый случай, когда медведи выходят к людям в этих краях. Обычно звери ведут себя не агрессивно. Представитель местного заповедника предположил, что мужчине встретилась самка гималайского медведя, у которой недавно появилось потомство, потому она вела себя агрессивно по отношению к пришедшему на ее территорию человеку.
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Хищник сразу же набросился на мужчину, вцепился ему в руку, повалил на землю и за ногу потащил в заросли. Мужчина оперативно вспомнил, что прихватил с собой на лесную прогулку нож. Он стал им резко размахивать, чем и отпугнул медведя.
Местные жители рассказали, что это уже ни первый случай, когда медведи выходят к людям в этих краях. Обычно звери ведут себя не агрессивно. Представитель местного заповедника предположил, что мужчине встретилась самка гималайского медведя, у которой недавно появилось потомство, потому она вела себя агрессивно по отношению к пришедшему на ее территорию человеку.
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Мария Федоровцева