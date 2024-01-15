Названы самые популярные животные 2023 года

Фото: istockphoto.com/Kirk Fisher
Стали известны самые популярные в 2023 году животные, среди которых кот Паша их Эрмитажа и кошка Белла из Великобритании, прославившаяся как самая громкая питомица.
Кроме них популярностью обзавелись кот из Шатуры, закрывшийся один дома, кошка Соня, спасшая хозяйку из поджара, бездомный кот Беляш из Вологды, которого взяли на работу в городскую аварийно-спасательную службу и аппетитно грызшая свой корм кошка Луна.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Московском зоопарке родились и вылупились, помимо панды Катюши, еще почти 1 500 зверят.
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«У всех животных есть свои индивидуальные особенности. Кто-то, например, смешно прыгает, кто-то лучше бегает или отличается редким обаянием. Иногда такие моменты удачно попадают на камеру, и те, кто такие трюки совершил, вмиг становятся популярными в сети. А детенышей вообще любят практически все, им успех обеспечен, что называется, по умолчанию», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» завкафедрой зоологии и экологии МПГУ Игорь Жигарев.
«Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение», — приводит utro.ru сообщение Собянина.
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Мелисса Тимофеева