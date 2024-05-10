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Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в лотерее «Спортлото»
10 мая 2024, 16:24
Фото: iStock/Chanatiptravel

Фото: iStock/Chanatiptravel

Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Размер приза составляет 607 032 698 рублей. Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в процессе 8154-го тиража «4 из 20».

Для того чтобы выиграть суперприз, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Уточняется, что выигрышный билет был куплен в мобильном приложении «Спортлото».



В настоящее время имя обладателя суперприза остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 миллионов рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей.

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#билет
#рф
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#победа
#деньги
#челябинск
Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом
10 мая 2024, 17:12

Фото: РИА Новости/Алексей Петров

Американскую актрису Анджелину Джоли обвиняют в том, что она пытается испортить отношения своих шестерых детей с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
В распоряжении издания имеются судебные материалы. Согласно документам, экс-телохранитель пары заявил, что Джоли настаивала на том, чтобы их совместные дети избегали отца.

Также бывший агент спецназа Тони Уэбб, который работал в семье в течение более 20 лет, заявил, что актриса уволила его после того, как двое его охранников встали на сторону Питта после разрыва пары.

Кроме того, Уэбб заявил, что его коллега слышал, как Джоли якобы поощряла своих детей за то, что они избегают общения с отцом.

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#семья
#отец
#актёр
#дети
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Мэр Томска Махиня пообщался с ветераном ВОВ после инцидента с водой на параде
10 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/JessAerons

Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Бондаренко, которому не дали воды во время парада Победы. В своём Telegram-канале глава региона написал о телефонном разговоре и приглашении на личную встречу 13 мая.
Махиня отметил, что в ходе разговора убедился, что ветеран чувствует себя хорошо. Они обсудили прошедший праздник и затронули жизненные вопросы. По словам мэра, Бондаренко высоко оценил организацию парада Победы, который прошёл в Томске. Он даже сравнил его с московским.

Также собеседники назначили личную встречу. Махиня приедет к ветерану 13 мая, чтобы исправить ситуацию с лестницей рядом с его домом.

Ранее сообщалось, что 98-летний Фёдор Бондаренко во время парада Победы не получил воды, в чём обвинили заммэра города. По словам ветерана, девушка несла ему воду, но её с трибуны выгнал чиновник, который потребовал не портить «картинку для телевидения».

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#мэр
#томская область
#великая отечественная война
#праздник
#ветеран
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Мишустин высказался о работе маркетплейсов в России
Мишустин: Работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования
10 мая 2024, 16:35

Фото: Официальный сайт Кремля

Работу маркетплейсов в России необходимо аккуратно отрегулировать, с таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на планерном заседании Государственной думы.
«Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать», — считает Мишустин.

Напомним, правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия 7 мая, сразу после инаугурации президента Владимира Путина. Глава российского государства предложил вновь назначить на пост председателя правительства Мишустина, что сегодня подтвердили на заседании Государственной думы.

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#маркетплейс
#михаил мишустин
#госдума
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Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте после ДТП в Петербурге
Миронов призвал решить проблему миграции после ДТП с автобусом в Петербурге
10 мая 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте. Об этом он заявил на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее сообщалось, что в Петербурге автобус столкнулся с двумя автомобилями, влетел в забор и вместе с ним упал в воду. Инцидент произошёл на набережной Мойки. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

Миронов сообщил, что за рулём этого автобуса находился выходец из Средней Азии. В связи с этим Миронов подчеркнул о необходимости запретить мигрантам управлять пассажирским общественным транспортом. Он уточнил, что такое предложение выдвигалось и ранее.

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#сергей миронов
#автобус
#дтп
#транспорт
#водители
#мигранты
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Врач заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Автор книг по медицине Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
10 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Врач и автор книги по медицинской науке Крис Ньюби сообщила о вероятном происхождении болезни Лайма из биолаборатории США. Об этом она заявила в интервью журналисту Такеру Карлсону, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
По словам эксперта, болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. После чего появились: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а также паразит «бабезия».

Ньюби отметила, что биологическое оружие — это «идеальное невидимое оружие». Врач добавила, что попытки создать в клещах новых микробов могут привести к неожиданным последствиям».

Напомним, болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся иксодовыми клещами.

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#минздрав
#сша
#эксперт
#оружие
#болезнь
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В России модернизируют первичное звено здравоохранения
Мишустин: в РФ в ближайшие 6 лет модернизируют первичное звено здравоохранения
10 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/megaflopp

Правительство России в ближайшие шесть лет собирается полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Об этом сообщил кандидат в председатели кабмина Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Он подчеркнул, что перед правительством стоит множество задач для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться успешных результатов позволят слаженные действия на всех уровнях, а также обратная связь от россиян и представителей медицинского сообщества.

Мишустин добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения позволит более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевания и проходить терапию.

Также в ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. Кабмин, по его словам, продолжит работу в данном направлении.

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Мишустин заявил о продлении программы маткапитала

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#михаил мишустин
#госдума
#правительство
#россия
#здравоохранение
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Мишустин заявил о продлении программы маткапитала
Мишустин: программа маткапитала будет продлена до конца десятилетия
10 мая 2024, 14:39

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Кандидат в председатели правительства России Михаил Мишустин сообщил о продлении программы материнского капитала. Об этом он заявил в ходе обсуждения кандидатуры премьер-министра в Госдуме.
По его словам, программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому было принято решение о её продлении до конца десятилетия.

Мишустин подчеркнул, что правительство должно совершенствовать ныне действующие инструменты помощи семьям путём повышения адресности и поддержки многодетных семей.

И.о. премьер-министра добавил, что в России будет запущен национальный проект «Семья», который объединит и сохранит самые востребованные механизмы. В частности, программу материнского капитала, которая, по поручению президента Владимира Путина, будет продлена до конца десятилетия.

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#михаил мишустин
#материнский капитал
#госдума
#правительство
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Нельзя пить чай с мёдом — будут липнуть плохие люди: Как в России отмечают Берёзосок
Берёзосок, или Маскимов день в 2024 году: Как отмечают, приметы, традиции
10 мая 2024, 12:42

Фото: iStock/Dziurek

11 мая в России традиционно почитают святых мучеников Квинтилиана, Даду и Максима, пострадавших за веру в Христа. В народе этот день называют Максимов день, или Берёзосок.
​О ​том, как праздновать Берёзосок, что можно делать и что строго запрещено, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Берёзосок, или Максимова дня


Название день получил в честь мученика Максима, чью память чтит православная церковь в этот день. Наши предки в эту дату собирали березовый сок. Считалось, что он может излечить от всех болезней.

По традиции 11 мая люди выходили на природу с большими чашами, куда собирали березовый сок. Потом из него делали целебный отвар. В древности его употребляли от цинги, подагры, артрита и воспалительных заболеваний.

Если вы в этот день занимаетесь работами в огороде, то обязательно сделайте перерыв на плотный обед. В древности считалось, что чем сытнее будет обед, тем лучше будет урожай.

Приметы праздника Берёзосок


Березовый сок старались раздобыть из верхних веток дерева. Считалось, что в них течет самый целебный сок, с помощью которого можно поставить на ноги любого больного. В него добавляли травяные сборы и варили лечебные отвары, помогающие от многих недугов. Женщины часто умывались березовым соком, чтобы придать коже свежий и сияющий вид.

Также наши предки верили, что на Максимов день особыми свойствами обладает ветер. Крестьяне выходили на пересечение дорог и «ловили» ветер в ладанку. Затем ее вешали на шею больному человеку, читая молитвы и заговоры на скорейшее выздоровление.
Еще одним обрядом, связанным со здоровьем, было купание в дождевой или талой воде. Но подобную процедуру проводили, только если на дворе стояла теплая солнечная погода.

Традиции праздника Берёзосок


Чего нельзя делать в Максимов день


В праздник не рекомендуется стричь волосы и ногти. По народным поверьям, так можно навлечь болезни на свою семью.

Если на 11 мая назначена помолвка, ее лучше перенести на другой день. В народе считали, что пары, решившие связать свою жизнь узами брака на Березосок, рискуют очень быстро разойтись.

Также считается, что в Максимов день нельзя делать в доме ремонт — тогда из него уйдёт удача. Прокалывать уши и надевать серёжки тоже запрещено — можно лишиться слуха.

По приметам, в праздник Берёзосок нельзя пить чай с мёдом — к вам начнут липнуть плохие люди.

Что можно делать на Максимов день


Вечером в праздник 11 мая рекомендуется собраться за семейным столом. Этот день благоприятен для того, чтобы провести время с близкими, вместе поужинать, попросить друг у друга прощение, а также простить все старые обиды.

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В России подорожают соки и детское питание из-за заморозков
Морозы уничтожили плантации яблок и клубники в Липецкой области
10 мая 2024, 12:22

Фото: iStock/Dragi52

Стоимость детского питания и соков «Любимый», «Фруктовый сад», «Я» и J7 вырастет на 30% из-за резких заморозков в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поднятие цен вызвано уничтожением холодами всех плантаций местных поставщиков яблок и клубники. Максимальные температуры, которые стали смертоносными для фруктов, пришлись на ночь с 3 на 4 мая. Температура упала до –5 градусов.

Теперь производителям соков и детского питания придётся искать сырьё в других регионах. Вероятнее всего, фрукты и ягоды временно будут поступать с кавказских плантаций. Однако из-за отсутствия конкурентов и в связи с изменением маршрута новые поставщики могут поднять цены на доставку.

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