Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

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Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Размер приза составляет 607 032 698 рублей. Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в процессе 8154-го тиража «4 из 20».
Для того чтобы выиграть суперприз, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Уточняется, что выигрышный билет был куплен в мобильном приложении «Спортлото».
В настоящее время имя обладателя суперприза остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 миллионов рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей.
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Для того чтобы выиграть суперприз, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Уточняется, что выигрышный билет был куплен в мобильном приложении «Спортлото».
В настоящее время имя обладателя суперприза остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что 68-летний житель Новосибирска выиграл 10 миллионов рублей. Он приобрёл четыре лотерейных билета за 400 рублей.
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Екатерина Коршунова