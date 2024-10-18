Мужчина с пятисантиметровым пенисом рассказал о самой стыдной вещи в своей жизни

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov
Анонимный пользователь Reddit с пенисом длиной 5 сантиметров рассказал про особенности своей интимной жизни. Об этом сообщает Ask Me Anything.
По словам мужчины, при росте 177 см он весит 99 кг, причем не от лишнего веса, а от развитой мускулатуры. Хотя он полностью здоров, длина его полового органа в эрегированном состоянии не превышает 5 см. По этой причине женщины часто отказывали ему и насмехались над ним.
Самый неприятный сексуальный опыт у мужчины произошел после знакомства с девушкой в клубе. Она попыталась заняться с ним оральным сексом, однако мужчина никак не мог возбудиться. В итоге девушка убежала от него и стала смеяться над ним вместе со своими подругами.
Лучшим сексом, как он заявляет, у него был с будущей женой. В настоящее время супруги ожидают появления на свет двойняшек. Мужчина рассказал, что недостаток в длине члена он компенсирует умелостью в прелюдиях.
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Самый неприятный сексуальный опыт у мужчины произошел после знакомства с девушкой в клубе. Она попыталась заняться с ним оральным сексом, однако мужчина никак не мог возбудиться. В итоге девушка убежала от него и стала смеяться над ним вместе со своими подругами.
Лучшим сексом, как он заявляет, у него был с будущей женой. В настоящее время супруги ожидают появления на свет двойняшек. Мужчина рассказал, что недостаток в длине члена он компенсирует умелостью в прелюдиях.
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Екатерина Коршунова