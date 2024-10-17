Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac

Фото: соцсети П. Дидди
Все больше имен фигурирует в деле скандального продюсера P.Diddy, обвиняемого в организации оргий, проституции и торговле людьми. Так, американка Эшли Пэрэм заявляет, что рэпер изнасиловал ее в присутствии других мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Обвинения в убийстве
Американка Эшли Пэрэм утверждает, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, изнасиловал ее в отместку за слова о его предполагаемом участии в убийстве рэпера 2Pac (Тупака Шакура). Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на текст судебного иска. По информации издания, это преступление произошло в марте 2018 года. Пэрэм рассказала, что в то время встретила в баре молодого человека, который заявил, что является другом Комбса и хочет её с ним познакомить. Он стремился произвести на неё впечатление.
Однако девушке не понравилось такое предложение, так как она была уверена, что именно Комбс причастен к убийству Тупака Шакура. Это дошло до P.Diddy, и он, узнав о не самых приятных комментариях Эшли, решил ей отомстить.
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Изнасилование группой
Знакомый, с которым Пэрэм встретилась в баре, пригласил ее домой, где их уже ждал Комбс. По словам девушки, последний жестоко изнасиловал ее, применив телевизионный пульт, а затем подобными действиями занимались еще несколько человек. Кроме того, пострадавшую принудили проглотить некую таблетку.
Согласно судебным материалам, Пэрэм требует от Комбса и его сообщников возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Пострадавшая настаивает на проведении разбирательства с участием присяжных.
Фото: соцсети П. Дидди/рэпер в окружении участников скандальной «Белой вечеринки»
Что известно о деле P. Diddy
Рэпер был задержан 17 сентября в номере отеля. Ему предъявили обвинения в рэкете, секс-торговле и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс использовал принуждение и угрозы, заставляя женщин и близких ему людей удовлетворять свои сексуальные потребности. Затем он занимался уничтожением улик, чтобы избежать негативного внимания.
Прокуроры утверждают, что P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в частности, звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для транспортировки мужчин и женщин в секс-индустрию на мероприятия, называемые «Freak Offs».
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Анастасия Хохлова