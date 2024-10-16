Порнозвезда поделилась неожиданными последствиями карьеры в секс-индустрии

Фото: istock/fabioderby
Известная американская порнозвезда Ана Фокс открыла неожиданные аспекты своей карьеры в секс-индустрии. На эту тему она высказалась в подкасте Plug Talk, выпуск вышел на YouTube.
Девушка призналась, что поначалу не осознавала, что у нее могут появиться преданные фанаты. По ее словам, это тяжело, потому что они очень увлеченные.
По словам Фокс, она любит своих фанатов. Девушка отметила, что у нее с ними интересные отношения.
Ранее порноактриса Стрэттон рассказала о неловком моменте на первой в карьере съёмке. Во время дубля у неё из самого интимного места выпало противозачаточное кольцо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я порой жалею, что я не писательница или что-то такое», — отметила она, подчеркнув, что иногда поклонники ведут себя агрессивно и пытаются обсудить с ней ее съемки в общественных местах.
По словам Фокс, она любит своих фанатов. Девушка отметила, что у нее с ними интересные отношения.
«Часто я забываю о том, какие они эмоциональные», — добавила порноактриса.
Ранее порноактриса Стрэттон рассказала о неловком моменте на первой в карьере съёмке. Во время дубля у неё из самого интимного места выпало противозачаточное кольцо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова