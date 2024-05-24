Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе

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Психотерапевт, занимающаяся вопросами сексуальной жизни, Памела Стивенсон Коннолли, рассказала мужчинам с большим животом оптимальные позы для занятия сексом. Советы эксперта публикует The Guardian.
За советом к Стивенсон Коннолли обратился мужчина, испытывающий трудности в интимной жизни. Он призанлся, что в последнее время у них с супругой пропал интерес к сексу, поскольку заниматься им становится сложенее: у него большой живот, а у жены болят колени.
Коннолли в ответ на письмо мужчины перечислила позы, подходящие паре, который учитывают их способности и особенности фигуры. Первой позицией психотерапевт назвала миссионерскую, при которой женщина может расслабить колени.
Эксперт также назвала подходящей позицию «наездницы» или «обратной наездницы», а также позу, когда партнерша лежит на спине на краю кровати. Она пояснила, что секс в положении «ложки» может оказаться крайне удобен, но мужчине также необходимо выгнуть спину, чтобы живот не мешал.
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Коннолли в ответ на письмо мужчины перечислила позы, подходящие паре, который учитывают их способности и особенности фигуры. Первой позицией психотерапевт назвала миссионерскую, при которой женщина может расслабить колени.
«Чтобы не мешал живот, откиньте корпус назад», — порекомендовала Коннолли.Она добавила, прежде «тестировать» эту позу на практике, стоит потренироваться на мягкой поверхности, чтобы подготовить мышцы.
Эксперт также назвала подходящей позицию «наездницы» или «обратной наездницы», а также позу, когда партнерша лежит на спине на краю кровати. Она пояснила, что секс в положении «ложки» может оказаться крайне удобен, но мужчине также необходимо выгнуть спину, чтобы живот не мешал.
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Алина Юрчак