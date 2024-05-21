Мясников раскрыл огромную медицинскую проблему

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил о новом штамме гонококка, устойчивом к антибиотикам, что является существенной проблемой в медицине.
«Тотальная резистенция ко всем антибиотикам – огромнейшая медицинская проблема. Год назад появился новый устойчивый штамм гонореи. Но в список вошло пять бактерий, среди которых на втором месте Клостридиум диффициле. Она вызывает серьёзное воспаление кишечника, которая сейчас уже не лечится. Мы вступаем в эру, когда антибиотики увы не работают», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.Ранее Александр Мясников заявлял, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.
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