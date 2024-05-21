Названы самые необычные практики для быстрого засыпания

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Врач-невролог Максим Панков перечислил необычные практики для быстрого засыпания, среди которых назвал упражнения мышц лица и белый шум.
Он пояснил, что с помощью упражнений для лица, плеч и других мышц, сделанных в постели перед сном, можно достичь полного расслабления в теле, что также способствует засыпанию.
Также врач напомнил о важности гигиены сна.
Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснял, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
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«Расслабиться, настроиться на спокойный лад и отключиться от внешнего шума поможет прослушивание тихой музыки. Можно подготовить плейлист длительностью 15–20 минут и слушать его каждый вечер во время засыпания. Если музыка слишком отвлекает, можно попробовать заменить ее на белый шум для сна», – добавил в беседе с Газета.ру специалист.
Также врач напомнил о важности гигиены сна.
Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснял, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
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Мелисса Тимофеева