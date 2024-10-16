МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*

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Журналистку Наталью Баранову* объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в розыскной базе МВД России.
Отмечается, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.
Напомним, что Баранова* была признана иноагентом Минюстом РФ в 2022 году. Тогда она занимала пост контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий»**, который также был внесён в перечень компаний-иноагентов в 2023 году.
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*признаны Минюстом РФ иностранным агентом
**организация признана иноагентом и включена в перечень нежелательных в России
***признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова