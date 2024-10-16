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МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*

16 октября 2024, 15:29
Фото: iStock/Vladimir Agapov

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Журналистку Наталью Баранову* объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в розыскной базе МВД России.


Отмечается, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.

Напомним, что Баранова* была признана иноагентом Минюстом РФ в 2022 году. Тогда она занимала пост контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий»**, который также был внесён в перечень компаний-иноагентов в 2023 году.

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*признаны Минюстом РФ иностранным агентом
**организация признана иноагентом и включена в перечень нежелательных в России
***признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#розыск
#иноагенты
#минюст рф
#журналист
В Подмосковье открыли две дороги в составе федеральной трассы М-5 «Урал»
16 октября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Движение по двум новым дорогам — обходу посёлка Октябрьский и «Ульянино — Непецино» — открыли сегодня в Подмосковье, обе дороги входят в состав федеральной трассы М-5 «Урал», старт проезду машин по этим и нескольким другим новым шоссе в разных регионах страны дал в режиме видеоконференции зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с жителями присутствовал открытии обхода посёлка Октябрьский в округе Люберцы. Эту дорогу удалось построить на полтора месяца раньше запланированного срока.

«Здесь был самый узкий участок трассы М-5 «Урал», который сегодня «расшит». Хочу поблагодарить строителей, инженеров, специалистов за досрочную сдачу объекта. А от жителей — передать слова благодарности нашему президенту, к которому мы в свое время обращались и получили поддержку», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Он добавил, что две открытые сегодня дороги улучшат качество жизни полутора миллионов человек, проживающих в округах Люберцы, Раменский, Коломна, Жуковский и Бронницы.

Губернатор также поблагодарил Марата Хуснуллина и правительство России за помощь с финансированием этих проектов.

«Новые дороги сокращают время в пути, связывают города и регионы, повышают безопасность дорожного движения. Сегодня, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться и решать поставленные президентом задачи», — отметил Марат Хуснуллин.
Обход посёлка Октябрьский — это новый участок Новорязанского шоссе протяжённостью 11,1 км. Туда уйдут транзитные и грузовые перевозки, что снизит нагрузку с Новорязанского шоссе и значительно сократит путь до Москвы для жителей нескольких округов.

«Я живу на севере Люберец, а дача у меня под Бронницами. Раньше я всегда добиралась через посёлок Октябрьский. Это занимало много времени: бывало два — два с половиной часа, а если какое-то ДТП — ещё дольше. Сейчас по моим расчётам понадобится всего 20-25 минут», — сказала жительница Люберец Дарья Кабанова.
Вторая открытая сегодня в Подмосковье дорога «Ульянино — Непецино» является продолжением построенного десять лет назад обхода Бронниц и упрощает проезд между округами Раменское и Коломна. Общая протяжённость новой четырёхполосной дороги составляет 21 километр.
Фото: пресс-служба правительства МО

В ходе общения с жителями губернатор рассказал, что до конца года в Московской области планируется открыть движение по 20 новым дорогам, включая Северный обход Лобни, обход Малых Вязём на ЦКАД и путепроводы через железную дорогу в Аникеевке и Быкове.

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Ефимов: В СВАО Москвы строят три учреждения образования по договорам участия
16 октября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства

На северо-востоке Москвы продолжается строительство трёх объектов образования. Две школы и детский сад возводятся в шаговой доступности от жилых домов.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, которые приводит официальный портал мэра и правительства Москвы, все три объекта строятся в рамках договоров участия девелоперов в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

Ефимов уточнил, что благодаря реализации данных проектов в Северо-Восточном административном округе появятся 1 475 школьных и 200 дошкольных мест. Так, в Марьиной Роще строят школу, которая сможет принять 650 учеников. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 детей, а также школа, в которой будут учиться 825 ребят. Новые объекты образования планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, заключил заместитель мэра.

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#портал
#москва
#строительство
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Синоптик Цыганков объяснил аномальное тепло в европейской части России
16 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в некоторых регионах России отмечается аномальная погода.
В частности, в европейской части страны тепло.

«Средиземное море очень тёплое и Западная Европа очень тёплая. И вот это тепло Западной Европы по циклону выходит на север. То есть у нас северное побережье — это Мурманск, Архангельск, Белое море, там температура на 4°С выше нормы», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

До этого синоптик Gismeteo Леонид Старков прогнозировал потепление в столичном регионе во второй половине текущей недели.

«Температура воздуха останется около нормы с понедельника по среду, ночью 0, 2, 3, 5°C во вторник и среду, а во второй половине недели станет на 3°C теплее», — говорил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.

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#москва
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#осень
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Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве будет постоянной
Собянин: столичная программа реновации жилья будет постоянной, а не разовой
16 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Столичная программа реновации жилья станет постоянной, а не разовой. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.
Глава города отметил, что бюджетные расходы на реализацию программы реновации будут полностью возвращены за счёт продажи дополнительного жилья, которое строится по программе реновации.

Собянин подчеркнул, что на данный момент удалось переселить в новое жильё уже миллион человек. Было принято решение поставить заделы для будущих этапов реновации, сделав программу постоянной, а не разовой. Это позволит постоянно реновировать фонд и обновлять город.

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#москва
#реновация
#жильё
#строительство
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В лесах Подмосковья вырос риск встречи со змеями
16 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/Matteo86

Змеи, обитающие в Московской области, начинают готовиться к спячке, в связи с этим они всё чаще появляются на сухих песчаных берегах болот. Об этом жителей и гостей Подмосковья предупредили специалисты регионального министерства экологии и природопользования.
«Для того, чтобы во время прогулки по лесу избежать неприятной встречи со змеями, нужно проявлять внимательность и осторожность. Как правило, змеи не ведут себя агрессивно и не нападают первыми, так что достаточно аккуратно обойти замеченную рептилию, и неприятностей не будет. При этом для прогулок по местам, где обитают змеи, настоятельно рекомендуется надевать высокую обувь из толстой кожи или резины», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что убивать замеченную змею не нужно, и напомнили, что в регионе обитают три вида змей — обыкновенная гадюка, обыкновенная медянка и обыкновенный уж. Все эти виды являются краснокнижными.

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#экология
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Глава Клина Сокольская принимает участие в форуме по вопросам ЖКХ
16 октября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» проводится в Московской области, в число его участников вошла глава городского округа Клин Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках форума ведётся обсуждение как глобальных, так и текущих вопросов, в том числе модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и подготовка комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Спикеры объясняют законодательные нововведения и рассказывают о лучших практиках», — говорится в сообщении.
Спикерами форума являются вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, министр ЖКХ региона Антон Велиховский, ряд других руководителей подмосковных министерств и ведомств, а также члены Общественной палаты и Совета муниципальных образований региона.

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#форум
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Глава АИДТ Ветров предложил снизить возраст управления авто до 16 лет
16 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Kuzma

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет.
Он объяснил такую инициативу ростом автомобилизации в стране, а также соответствующим высоким запросом общества.

«В некоторых странах считается нормальным, когда не достигший 18 лет водитель, обладающий специальным удостоверением, может управлять автомобилем в присутствии взрослого водителя», — пояснил в беседе с RT Ветров.

До этого автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, какие предметы допустимо размещать в передней части салона машины.

«Автовладельцы могут размещать любые предметы, которые не ограничивают обзорность с места водителя. Если обзор будет ограничен, это будет нарушением правил перевозки груза, и, соответственно, за это предусмотрено наказание. Поэтому, если предмет не ограничивает обзор и не мешает вождению, то его можно размещать», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

Ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявлял о большей адаптированности китайских автобрендов к погодным условиям в России.

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#машины
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Глава Одинцовского округа проверил готовность к зиме базы «ЖКХ Барвихинское»
16 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Готовность коммунальщиков Барвихи к работе в зимний период проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Инвентаря, техники, расходников и противогололёдных материалов на базе достаточно. Главный вопрос — укомплектованность кадрами. Благодаря повышению зарплат, которое мы провели в этом году, люди на работу идут. В том числе возвращаются те, кто ранее увольнялся», — отметил Андрей Иванов.
Он добавил, что к началу сезона штат коммунального предприятия должен быть укомплектован полностью.

Отмечается, что в «ЖКХ Барвихинское» к зиме подготовлены семь тракторов, три мини-погрузчика, фронтальный погрузчик и экскаватор, кроме того, в аренду взяты два трактора, мини-погрузчик и комбинированная дорожная машина.

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Предложивший взимать за бездетность 40 тыс экономист жалуется на угрозы
Предложивший налог на бездетность в 40 тыс экономист Зубец жалуется на угрозы
16 октября 2024, 14:15

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Предложивший ввести в России налог на бездетность Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований, теперь жалуется на угрозы в свой адрес. Эту информацию передает телеканал «Спас». Зубец рассчитал налог в размере 40 тысяч рублей.
Зубец отмечает, что реакция на его инициативу по налогу на бездетность со стороны общества бывает слишком эмоциональной и даже выходит за рамки приличия. Экономист удивлен таким поведением людей.
«Каждое утро я трачу время на то, чтобы очистить свою корпоративную почту от угроз и оскорблений. Это, конечно, напрягает. Также приходится чистить свой канал, где я делюсь экономическими данными, на основе которых и делал свои выводы», — рассказал Зубец.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предупреждала, что введение налога на бездетность вызовет негативную реакцию общества. По ее мнению, такой налог не решит проблему рождаемости в России. Лантратова подчеркнула, что в демографическом вопросе нужно искать другие решения, направленные на устранение причин, а не следствий.

Введение дополнительного налога только усугубит ситуацию, вызвав недовольство, отмечала депутат. Вместо этого, по мнению Лантратовой, нужно сосредоточиться на обеспечении доступного жилья, медицинской помощи, увеличении пособий, предоставлении налоговых льгот, доступности детских садов и качественном образовании.

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