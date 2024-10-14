Обвиняемая в фейках о российской армии журналистка уехала в Эстонию

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Обвиняемая в распространении ложных сведений о российских военных журналистка Янина Соколовская, уехала в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. <...> убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию РФвновь скрыться от следствия и суда», – указывается в материалах суда.
Соколовской было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ («публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), и в августе суд заочно арестовал журналистку с момента ее экстрадиции на территорию России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее бывшая ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за фейки о российских военных. Курбангалеева прекратила работу в программе «Вести» в 2014 году.
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* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выполняет функции иноагента
Александр Климов