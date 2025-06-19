МВД озвучило число россиян, которые могут попасть под статью о дропперах

19 июня 2025, 15:50

После выхода закона о дропперах под уголовную статью могут попасть 2 миллиона граждан РФ

Фото: Istock/hirun

После вступления в силу закона о дропперах участниками уголовных дел могут стать около двух миллионов граждан России. Об этом сообщает заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.





В ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме генерал-майор юстиции Филиппов заявил, что законопроект об уголовной ответственности для дропперов — лиц, помогающих мошенникам обналичивать украденные деньги, скоро будет работать и огромное число россиян окажется преступниками.

«Как только закон вступит в силу, 2 миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — сообщил Данил.