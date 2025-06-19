В Петербург вернутся иностранные туристы
В 2024 году Санкт-Петербург посетило 11,6 миллиона человек. Предполагается, что в текущем году туристический поток увеличится на 5-10%. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Евгения Панкевича, увеличение произойдет в том числе за счет иностранных туристов из Китая, Индии, Саудовской Аравии, а также других дружественных стран.
«Летом 2025 года в Петербург приедет на 80% больше организованных иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом турпоток из стран Юго-Восточной Азии вырастет не менее чем на 150 %. Наибольшую турактивность проявляют жители Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Индонезии», — приводит издание данные туристического оператора «Интурист».
Отмечается, что Петербург готов к увеличению турпотока, однако в дальнейшем из-за роста числа туристов придется расширить городскую инфраструктуру по всем спектрам.
Тем временем в четверг, 19 июня, губернатор Кемеровской области Илья Середюк и глава Республики Алтай Андрей Турчак заключили договор о сотрудничестве в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. Об этом сообщает «Сiбдепо».
«Первым делом партнеры займутся продвижением местной продукции на новые рынки. Особый акцент сделают на сельском хозяйстве — фермеры и аграрии будут обмениваться передовыми технологиями и наработками. «Обмен опытом в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ», — приводит издание слова Середюка.
Кроме того, планируется обмен практиками в здравоохранении и культуре, совместные проекты и конкретные результаты.