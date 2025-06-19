В Петербург вернутся иностранные туристы

19 июня 2025, 13:19

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В 2024 году Санкт-Петербург посетило 11,6 миллиона человек. Предполагается, что в текущем году туристический поток увеличится на 5-10%. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По словам председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Евгения Панкевича, увеличение произойдет в том числе за счет иностранных туристов из Китая, Индии, Саудовской Аравии, а также других дружественных стран.





«Летом 2025 года в Петербург приедет на 80% больше организованных иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом турпоток из стран Юго-Восточной Азии вырастет не менее чем на 150 %. Наибольшую турактивность проявляют жители Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Индонезии», — приводит издание данные туристического оператора «Интурист».

«Первым делом партнеры займутся продвижением местной продукции на новые рынки. Особый акцент сделают на сельском хозяйстве — фермеры и аграрии будут обмениваться передовыми технологиями и наработками. «Обмен опытом в сфере строительства, архитектуры и ЖКХ», — приводит издание слова Середюка.