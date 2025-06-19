В конце неделе в Кузбассе ожидаются грозы, ливни и 38-градусная жара
В пятницу, 20 июня, в Кемеровской области термометры покажут 38 градусов жары. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Самым жарким днём недели станет пятница, 20 июня. Даже ночью будет очень душно — до +17,+22, местами +11,+16, а днём воздух прогреется до +28,+33, местами до +38. Уже в пятницу по региону пройдут дожди, ливни и грозы при сильном ветре до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.В субботу, 21 июня, ожидаются порывы ветра до 24 м/с, ливни и грозы сохранятся. При этом жара не спадет, днем воздух прогреется до +33 градусов. Уже в воскресенье температура не превысит 27 градусов.
Тем временем в Москве установлен новый минимум атмосферного давления. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.
«В 10:00 19 июня атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 735,6 мм ртутного столба (980,5 гПа). А это значит, что в Москве установлен новый минимум атмосферного давления», — передает издание.
Отмечается, что прежний минимум был зафиксирован в 1978 году и составлял 980,7 гПа.