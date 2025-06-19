В конце неделе в Кузбассе ожидаются грозы, ливни и 38-градусная жара

19 июня 2025, 13:53

Фото: iStock/eternalcreative

В пятницу, 20 июня, в Кемеровской области термометры покажут 38 градусов жары. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.







«Самым жарким днём недели станет пятница, 20 июня. Даже ночью будет очень душно — до +17,+22, местами +11,+16, а днём воздух прогреется до +28,+33, местами до +38. Уже в пятницу по региону пройдут дожди, ливни и грозы при сильном ветре до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

«В 10:00 19 июня атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 735,6 мм ртутного столба (980,5 гПа). А это значит, что в Москве установлен новый минимум атмосферного давления», — передает издание.