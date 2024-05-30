МВД предложило ограничить продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

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Министерство внутренних дел РФ предлагает установить предельное количество алкогольной продукции, которую пассажир может приобрести в магазинах duty free аэропортов.
Таким образом ведомство ответило на запрос депутатов по поводу готовящегося к первому чтению законопроекта, согласно которому будет разрешена торговля спиртным в зонах внутренних вылетов аэропортов. Представители силового министерства считают, что продажа алкоголя возможна только в пунктах прилёта, а не вылета. Такая мера должна способствовать защите от авиадебоширов в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно статистике, с 2021 по 2023 год авиаперевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров с пассажирами. Причиной стали правонарушения и привлечение людей к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, хулиганство в нетрезвом состоянии и так далее.
Силовики считают, что продажу алкоголя следует разрешить только тем, кто уже прибыл в пункт назначения. В связи с этим МВД предложило главе думского комитета по экономической политике Максиму Топилину дополнительно проработать порядок и механизм продажи алкогольной продукции в магазинах duty free на внутренних рейсах.
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Согласно статистике, с 2021 по 2023 год авиаперевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров с пассажирами. Причиной стали правонарушения и привлечение людей к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, хулиганство в нетрезвом состоянии и так далее.
Силовики считают, что продажу алкоголя следует разрешить только тем, кто уже прибыл в пункт назначения. В связи с этим МВД предложило главе думского комитета по экономической политике Максиму Топилину дополнительно проработать порядок и механизм продажи алкогольной продукции в магазинах duty free на внутренних рейсах.
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Александр Бойцов