«Вырублю тебя»: Пьяный пассажир едва не сорвал вылет рейса Пермь — Сочи

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В Перми пьяный мужчина едва не сорвал вылет рейса в Сочи, устроив дебош на борту, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боинг авиакомпании «Победа» готовился к вылету из Перми в Сочи вечером 31 января. Однако, сразу после рассадки пассажиров житель Анапы начал активно буянить и устроил дебош. Мужчину попытался успокоить экипаж, но сделать это не удалось.
Тогда на борт пригласили полицию, но и им пьяный пассажир без боя не сдался, заявив, что «сейчас здесь всех вырубит».
В результате, дебошира всё же удалось благополучно снять с самолёта. Вылетел борт из Перми с опозданием.
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Тогда на борт пригласили полицию, но и им пьяный пассажир без боя не сдался, заявив, что «сейчас здесь всех вырубит».
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Евгения Парфентьева