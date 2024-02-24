Пьяный пассажир довёл до слёз стюардессу «Победы»

Фото: авиакомпания «Победа»
Минувшей ночью в аэропорту Шереметьево полиция сняла с самолета «Победы» пассажира, который в пьяном состоянии приставал к бортпроводнице и не реагировал на замечания экипажа, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Полиция выяснила, что во время посадки пассажиров на Boeing 737-800, который готовился вылететь рейсом DP6567 в Челябинск, мужчина шел сзади бортпроводницы, а затем навалился на нее всем телом и начал ощупывать её. После замечания стюардессы, невменяемый пассажир ответил: «Ты сама ко мне прижимаешься, дура!». Однако, своих действий не прекратил.
Получив еще одно замечание, мужчина начал кричать и нецензурно оскорблять бортпроводника. Рядом сидящие пассажиры предложили девушке помощь. Бортпроводница попросила дебошира предъявить посадочный талон, но в ответ получила очередную порцию мата и оскорблений.
Девушка в слезах, с трясущимися руками и прерывающейся от всхлипов речью, ушла в переднюю часть самолета, где рассказала о случившемся старшему бортпроводнику. Та доложила о нештатной ситуации на борту воздушного судна командиру. Было решено вызвать на борт полицию.
Правоохранители сняли дебошира с рейса, собрали с экипажа и свидетелей объяснительные. После проведения дополнительного осмотра сотрудниками службы авиационной безопасности самолет отправился в Челябинск с 40-минутной задержкой.
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Получив еще одно замечание, мужчина начал кричать и нецензурно оскорблять бортпроводника. Рядом сидящие пассажиры предложили девушке помощь. Бортпроводница попросила дебошира предъявить посадочный талон, но в ответ получила очередную порцию мата и оскорблений.
Правоохранители сняли дебошира с рейса, собрали с экипажа и свидетелей объяснительные. После проведения дополнительного осмотра сотрудниками службы авиационной безопасности самолет отправился в Челябинск с 40-минутной задержкой.
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Сергей Калугин