МВД продлит на три года срок действия прав, истекающих в 2024-2025 годах

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Водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».
По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.
Как стало известно, оно будет происходить автоматически. Уточняется, что инициаторами данного продления являются МВД России и Минэкономразвития РФ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО.
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Как стало известно, оно будет происходить автоматически. Уточняется, что инициаторами данного продления являются МВД России и Минэкономразвития РФ.
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Екатерина Коршунова