МВД РФ предупредило о появлении фейковых приложений банков в App Store

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После введения санкций против кредитных организаций из App Store и Google Play пропали приложения крупных российских данных. Сотрудники МВД РФ рассказали о появлении в App Store фейковых приложений ВТБ и банка «Тинькофф», с помощью которых мошенники похищают данные граждан.
Как сообщает телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник киберполиции России», оба приложения имеют искусственно накрученные оценки якобы пользователей, а также используют реальные фирменные цвета банков. Однако к настоящим финансово-кредитным организациям они не имеют никакого отношения.
Полицейские подчёркивают, что это фишинговые приложения, единственной целью которых является кража персональной конфиденциальной информации граждан. Правоохранители призывают не скачивать эти приложения и ни в коем случае не вводить своих данных.
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Александр Бойцов