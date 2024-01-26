Россиян предупредили об опасности популярного приложения

«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — цитирует эксперта «Газета.Ru».Аналитик отметил, что персональные данные, доступ к которым получило приложение, могут передаваться не только разработчикам, но и сторонним компаниям. По словам Ульянова, наиболее опасны для людей программы, которые имеют мало скачиваний и были недавно добавлены в маркетплейс.Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сообщил в эфире «Радио 1», что утечка данных россиян происходит из-за отсутствия критериев безопасности.Читайте также:Экс-советник президента: слитые данные россиян покупают банкиры для навязывания услугЖителей российского региона предупредили о проблемах с интернетомВ России придумали действенное наказание для банкиров за утечку данных