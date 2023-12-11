МВД выступило против штрафов за среднюю скорость

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МВД не поддержало идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В МВД отметили, что ряд СМИ в последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.
Ранее сообщалась, что россиян снова могут начать штрафовать за превышение на участках между камерами средней скорости. Соответствующие поправки содержаться в проекте поправок к ПДД, доработанном Минтрансом.
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«Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом РФ», — цитирует агентство заявление ведомства.
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Диана Аванесян