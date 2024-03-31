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МВД вновь объявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку

МВД вновь объявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку Мисик
31 марта 2024, 00:29
Фото: iStock/TheaDesign

Фото: iStock/TheaDesign

Министерство внутренних дел России вернуло в список разыскиваемых преступников активистку Ольгу Мисик, обвиненную в оправдании терроризма своими высказываниями о гибели солдата Владлена Татарского, сообщило информационное агентство ТАСС на основании данных из розыскной базы министерства.
Какая именно уголовная статья стала причиной для розыска, не уточняется.

21 марта суд Москвы заочно арестовал Ольгу Мисик по делу оправдания в терроризме. В случае ее задержания или экстрадиции она будет находиться под стражей в течение двух месяцев.


Напомним, Мисик разместила в социальных сетях пост, в котором оправдывала террористические действия Дарьи Треповой* в отношении военнослужащего Владлена Татарского. Впоследствии на нее завели уголовное дело за публичное оправдание террористических актов.

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* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#мвд
#розыск
#терроризм
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Школьника-мигранта депортировали из России после оскорбления губернатора
Школьника-мигранта депортировали из России после оскорбления губернатора Азарова
31 марта 2024, 01:45

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

Несовершеннолетний уроженец Таджикистана был депортирован из России вместе с матерью после того, как выяснилось, что его пребывание в стране незаконно. 12-летнего школьника обыскали после того, как он и его 15-летний брат записали сообщение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщает samara.aif.ru.
Подростки решили записать видео после серии драк в октябре 2023 года с участием мигрантов из Средней Азии, в том числе детей. По информации 63.ru, премьер-министр Азаров тогда потребовал «давать самую суровую оценку вне зависимости от национальности виновного».

На видео школьники клянутся совершить действия сексуального характер в отношении губернатора и заявляют, что задержанных «просто поставят на учет». Как пишет РБК, после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Было установлено, что подросток причастен к инциденту. Однако дело было прекращено, поскольку уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет, а на момент совершения преступления виновный не достиг этого возраста. Младший брат был депортирован вместе с матерью, а старший остался в России и был задержан в Самарской области за участие в драке.

Депутат Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этими случаями Генпрокуратура проинформировала губернатора Дмитрия Азарова о ненадлежащей организации профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних.

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#мигрант
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#драка
#школьник
#подросток
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Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*
30 марта 2024, 23:06

Фото: iStock/zabelin

Боевики Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщили, что сотрудничают с Русским добровольческим корпусом* (РДК*). Об этом говорится в посте, размещённом в Телеграм-канале РДК*.
На опубликованном видео стоят боевики в камуфляжной форме с оружием.

«С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса*», — озвучивает голос за кадром сначала на польском, а потом на русском языках.

Президент РФ Владимир Путин в марте на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил, что перед спецслужбой поставлены задачи по борьбе с экстремизмом, защите конституционного строя и жесткому пресечению попыток посеять смуту.

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#рдк*
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Дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку
30 марта 2024, 22:20

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Дети, которые пострадали в ДТП в ходе теракта у подмосковного «Крокус Сити Холл», идут на поправку. Об этом их отец сообщил на мероприятии, посвященном памяти жертв теракта.
«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — цитирует его слова ТАСС.

Отец пострадавших детей отметил, что семья ощущает большую поддержку со стороны россиян со всех уголков страны.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал, что во время теракта в «Крокусе» террористы наехали на семью с детьми возле концертного зала. Дети получили серьёзные травмы.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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У стен «Крокуса» зажгли составленные из свечей фигуры журавлей
30 марта 2024, 21:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У стен «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске зажгли фигуры журавлёй, составленные из свечей. Об этом пишет 360.
Акция прошла в память о погибших при теракте 22 марта в «Крокусе». Она началась с минуты молчания, затем у здания прошёл концерт.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

Ежедневно родственники погибших и неравнодушные люди приходят к стихийному мемориалу и возлагают цветы.

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В Государственном университете «Дубна» прошёл первый «Форум работодателей»
30 марта 2024, 18:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров принял участие в первом «Форуме работодателей» в Государственном университете «Дубна». Представители городской администрации, ВУЗа и предприятий наукограда обсудили системную подготовку кадров.
«Главная цель форума: уже сегодня понять, какие специалисты будут нужны в ближайшие годы и подготовить их для города. В университете отметили, что готовы давать положительный ответ на любую кадровую заявку со стороны работодателя, а также стать своего рода кадровым хабом, через который в наукоград будут попадать выпускники ведущих вузов страны», — написал Максим Тихомиров в своём Телеграм-канале.

Глава муниципалитета отметил наличие такой потребности, так как в настоящее время внешний поток специалистов, приезжающих на работу в Дубну, составляет 32-34% против 20% в прошлые годы.

«Внешний поток растёт, наших кадров не хватает. Сейчас вместе с университетом поставили задачу максимально эффективно выстроить работу, получить обратную связь от предприятий и скорректировать учебные программы по подготовке кадров», — заключил Максим Тихомиров.

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#университет
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Из России депортировали малолетнего мигранта, обматерившего губернатора Самары
30 марта 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Motortion

Из России депортирован вместе с семьёй один из малолетних мигрантов, которые записали видео с нецензурными и оскорбительными высказываниями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Второй соучастник скандальной акции находится под стражей.
Напомним, инцидент произошёл ещё осенью 2023 года. Тогда глава региона решил разобраться с проблемой нападений на детей, в которых участвовали таджикские несовершеннолетние. В ответ два юных мигранта-таджика публично оскорбили губернатора, записав указанное видео и распространив его через мессенджеры и социальные сети, сообщает телеграм-канал Readovka.

Выяснилось, что семья младшего из мальчиков находится в России незаконно. Их всех депортировали на родину. Старший подросток отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение в участии в массовой драке. На происшедшее обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. «Не прошло и года», — написал он в своём телеграм-канале.

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Песков: Путин пропускает через себя трагедии, подобные произошедшей в «Крокусе»
30 марта 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, подобные той, что была в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным, фрагменты которой тот опубликовал в своём телеграм-канале, представитель Кремля отметил, что отсутствие слёз у главы государства не означает, что он не испытывает боли из-за случившегося. Путин переживает трагедию как президент государства, за безопасность граждан которого он несёт ответственность, и как человек, который глубоко сочувствует человеческой боли и горю, сказал Песков.

Владимир Путин всегда пропускает такие трагические события через себя, глубоко сочувствуя и сопереживая своим согражданам, заключил пресс-секретарь президента России.

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Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда
АТОР: турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
30 марта 2024, 15:09

Фото: istock / Sitikka

Турецкая авиакомпания отменила полеты в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По информации организации, решение о запрете авиарейсов было принято в связи с запретом для Southwind на использование воздушного пространства ЕС.

Представители европейской организации уверены, что контроль над авиаперевозчиком осуществляет Россия, поэтому самолетам компании запрещено выполнять рейсы из Калининграда. При этом компания сможет осуществлять остальные рейсы, которые не входят в воздушное пространство ЕС.

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#ес
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Шойгу потребовал от работников оборонного завода на Алтае «пахать в три смены»
30 марта 2024, 14:27

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Работников одного из заводов, где он увидел незанятые станки, он призвал «пахать в три смены».
Шойгу проверил выполнение предприятиями государственного оборонного заказа. На одном из заводов, специализирующемся на выпуске составных частей к авиационным, зенитным, гранатомётным боеприпасам, реактивным снарядам для систем залпового огня и пулемётным лентам министру обороны доложили, что сумели увеличить производство в три с половиной раза.

На другом предприятии глава Минобороны увидел несколько неработающих станков и остался этим крайне недоволен. Он подчеркнул, что страна направляет на оборонные нужды большие средства, чтобы предприятия ни в чём не нуждались и могли выпускать всё, что требуется, в необходимом количестве.

«У вас на 30 станков три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы пахать должны в три смены!» — резко заявил Шойгу.

Глава Минобороны поручил алтайскому заводу ускорить темп строительства новых производственных площадей. Он также потребовал наказать организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов ОПК в Алтайском крае.

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