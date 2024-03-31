МВД вновь объявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку

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Министерство внутренних дел России вернуло в список разыскиваемых преступников активистку Ольгу Мисик, обвиненную в оправдании терроризма своими высказываниями о гибели солдата Владлена Татарского, сообщило информационное агентство ТАСС на основании данных из розыскной базы министерства.
Какая именно уголовная статья стала причиной для розыска, не уточняется.
21 марта суд Москвы заочно арестовал Ольгу Мисик по делу оправдания в терроризме. В случае ее задержания или экстрадиции она будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
Напомним, Мисик разместила в социальных сетях пост, в котором оправдывала террористические действия Дарьи Треповой* в отношении военнослужащего Владлена Татарского. Впоследствии на нее завели уголовное дело за публичное оправдание террористических актов.
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* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
21 марта суд Москвы заочно арестовал Ольгу Мисик по делу оправдания в терроризме. В случае ее задержания или экстрадиции она будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
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* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов