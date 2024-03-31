«Азербайджан ищет повод для войны»: Пашинян раскритиковал Баку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет предлог для начала новой широкомасштабной войны. Премьер-министр сообщи об этом на встрече с членами своей партии, видеозапись его выступления доступна на странице политика в Facebook*.
Пашинян заявил, что Азербайджан может воспользоваться ситуацией вокруг четырех деревень, которые перешли под контроль Армении в результате военных действий в 1990-х годах.
Ранее Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не договорились о демаркационной карте. Премьер-министр добавил, что Баку и Ереван понимают необходимость процесса демаркации, который должен быть основан на Алма-Атинской декларации, что означает «отражение на земле самых свежих границ советского периода».
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«И наша политическая позиция следующая: мы не претендуем на территории вне международно признанных границ нашей страны, в том числе на эти села, о которых говорит Азербайджан», – заявил он.
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Александр Климов