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ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией

ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса»
30 марта 2024, 23:29
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Один из филиалов группировки ИГИЛ* опубликовал 16-страничный отчет о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает ​«Lenta.ru», ​которая получила доступ к документу.
По данным террористической организации, боевики убили около 200 человек, а 100 россиян погибли во время пожара. Сообщается, что 500 гражданских жителей были убиты, ранены или пропали без вести.

В документах говорится, что после теракта боевики попытались скрыться, и российские правоохранительные органы незамедлительно «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил». На первом этапе операции сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые направлялись в сторону украинской границы.


По данным ИГИЛ*, террористы в Крокусе планировали столкновение с российскими полицейскими. Преступники «получили» значительное количество боеприпасов, но план провалился из-за неисправности оружия.

«Неожиданная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал», – сказано в отчете террористической организации.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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* ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
#терроризм
#крокус сити холл
#теракт
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В Белогородской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль
Гладков: ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области
30 марта 2024, 21:42

Фото: iStock/photosaint

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины атаковали легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом у автомобиля повреждено лобовое стекло, фары и бампер.

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#инцидент
#всу
#вс рф
#белгородская область
#атака
#вячеслав гладков
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Стало известно, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал в Москве
Mash: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
30 марта 2024, 21:31

Фото: iStock/BrianAJackson

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске работал на стройке в Москве. Незадолго до трагедии он уволился, пишет Телеграм-канал Mash.
«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — говорится в публикации.

По информации канала, Лутфуллои прожил в Москве год.

24-летнего фигуранта арестовали 29 марта, до 22 мая он помещён в СИЗО. В настоящее время следователями установлена связь мужчины с руководителем террористов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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СК: Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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#следователи
#мужчины
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#теракт
#крокус сити холл
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Польских пограничников подняли по тревоге из-за вторжения со стороны Украины
RMF24: стадо овец перешло украинскую границу и напугало польских пограничников
30 марта 2024, 20:01

Фото: iStock/Stadtratte

В Польше на границе с Украиной сработали устройства, предупреждающие о приближении к территории страны. Об этом сообщает портал RMF24.
Польские пограничники были подняты по тревоге. «Вторжение» произошло в районе КПП Корчова – Краковец.

Оказалось, что к границе приблизилось стадо овец. Несколько животных успели ее пересечь. Польские офицеры предупредили об ответственности хозяина стада и отвели овец в загон. По информации портала, прежде уже были подобные инциденты.

Стадо овец со стороны Украины выходило на приграничную дорогу несколькими неделями ранее, однако захода на территорию Польши не было.

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#польша
#рф
#украина
#граница
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Звезде сериала «Воронины» диагностировали проблемы с сердцем
Shot: актрисе Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию
30 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Актрисе Анне Фроловцевой, наиболее известной по роли Галины в сериале «Воронины, поставили диагноз мерцательная аритмия. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Артистка обратилась к врачам с жалобами на учащенное сердцебиение, давление и боль в руке и лопатке.

Ранее сообщалось, что актер из США Джейк Ллойд, который снялся в фильме «Звездные войны», попал в психиатрическую больницу. Оказалось, что артист с детства страдал ментальным расстройством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#актёр
#актриса
#артист
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СК: Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»
30 марта 2024, 18:25

Фото: istockphoto/blinow61

​К настоящему моменту удалось установить личности 134 человек, которые погибли во время террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
В настоящее время количество погибших в результате террористического акта в Красногорске составляет 144 человека, из них пятеро детей, сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ. Подавляющее большинство жертв задохнулись в дыму. Список пострадавших увеличился до 551 человека, из которых 15 — дети. Большинство пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, к настоящему моменту из больниц выписались 98 человек, получивших ранения и повреждения во время теракта. 69 пострадавших пока продолжают оставаться в медицинских учреждениях. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.

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#теракт
#следственный комитет
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Московский торговый центр «Миля» эвакуировали из-за угрозы минирования
30 марта 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Diy13

На юго-востоке Москвы эвакуирован торговый центр «Миля». Причиной стала информация о возможном минировании здания.
Посетители и сотрудники ТЦ рассказывают, что их попросили срочно, но сохраняя спокойствие, покинуть торговый комплекс. На место прибыли специалисты экстренных служб, сапёры, полицейские и кинологи с собаками. Никакой паники не наблюдается, люди спокойно выходят и останавливаются в отдалении. Здание оцеплено. Внутренние помещения тщательно обследуют. Пока никаких опасных предметов не обнаружено, сообщает телеграм-канал 360tv.

В последние дни по многим российским городам прокатилась волна сообщений о минировании. Только в одной Москве правоохранители проверили десять торгово-развлекательных центров. 25 марта был также эвакуирован торговый центр «Пассаж» в Санкт-Петербурге.

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В Подмосковье эвакуировали несколько школ после сообщения о минировании

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#полицейские
#тц
#сотрудники
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Армия Сербии подняла МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата у Белграда
30 марта 2024, 17:11

Фото: iStock/Robert_Michaud

Армия Сербии подняла в небо два МиГ-29 из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве над городом, находящемся в 100 км от Белграда. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В ведомстве сообщили, что цель истребителей была потеряна и вскоре они вернулись на аэродром базирования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прежде сообщалось о ЧП в Саудовской Аравии. Истребитель ВВС рухнул во время полета. Весь экипаж погиб на месте крушения. Полет был тренировочным. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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В Дагестане задержали мужчину, который грозился убить Хабиба Нурмагомедова
30 марта 2024, 15:15

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане задержан мужчина, который угрожал расправой Хибибу Нурмагомедову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, житель Махачкалы оскорбил сотрудников полиции и бывшего чемпиона UFC Нурмагомедова на своей странице в социальной сети. Он также сообщил, что намерен расправиться с перечисленными людьми.

Пост с угрозами привлек внимание правоохранителей. Автором оказался 27-летний Ибрагим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту публичных угроз.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

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#мужчина
#дагестан
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В Перми неизвестные разрушили мемориал герою СВО
30 марта 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Перми неизвестные вандалы разрушили памятник герою специальной военной операции Андрею Келлеру. 19-летний пермяк погиб в июне 2023 года во время наступления на Марьинку.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В своём телеграм-канале он написал, что заявление в правоохранительные органы уже передано и выразил надежду, что полицейские найдут виновных. Журналист рассказал, что товарищи установили Андрею Келлеру, кавалеру Ордена Мужества посмертно, памятное фото возле памятника Солдату России на бульваре Советской армии.

Сегодня, 30 апреля, обнаружилось, что неизвестные сломали рамку, вынули фотографию и унесли её в неизвестном направлении. Тем самым вандалы осквернили память героя спецоперации, отправившегося на Украину по идейным соображениям. Борис Рожин сообщил, что мемориал будет восстановлен в самое ближайшее время.

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