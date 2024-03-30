ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией

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Один из филиалов группировки ИГИЛ* опубликовал 16-страничный отчет о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает «Lenta.ru», которая получила доступ к документу.
По данным террористической организации, боевики убили около 200 человек, а 100 россиян погибли во время пожара. Сообщается, что 500 гражданских жителей были убиты, ранены или пропали без вести.
В документах говорится, что после теракта боевики попытались скрыться, и российские правоохранительные органы незамедлительно «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил». На первом этапе операции сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые направлялись в сторону украинской границы.
По данным ИГИЛ*, террористы в Крокусе планировали столкновение с российскими полицейскими. Преступники «получили» значительное количество боеприпасов, но план провалился из-за неисправности оружия.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.
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В документах говорится, что после теракта боевики попытались скрыться, и российские правоохранительные органы незамедлительно «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил». На первом этапе операции сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые направлялись в сторону украинской границы.
«Неожиданная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал», – сказано в отчете террористической организации.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.
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«США приложили руку к созданию ИГИЛ*»: Захарова – о террористической группировке
* ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
Александр Климов