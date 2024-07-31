МВД за полгода лишило гражданства около 1 тыс. натурализованных мигрантов

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МВД России за первые шесть месяцев текущего года лишило паспорта страны около 1000 натурализованных мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По словам Волк, мера была применена по отношению к лицам, которые привлекались к уголовной ответственности. Уточняется, что большая часть совершенных ими преступлений касается незаконного оборота запрещенных веществ.
Официальный представитель МВД России напомнила, что гражданство РФ прекращается, если человек, который получил российский паспорт совершил преступление или осуществил подготовку к нему.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, который наделяет органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении мигрантов за пределы России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Официальный представитель МВД России напомнила, что гражданство РФ прекращается, если человек, который получил российский паспорт совершил преступление или осуществил подготовку к нему.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, который наделяет органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении мигрантов за пределы России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова