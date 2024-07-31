В Москве не заплатившая за проезд мигрантка напала на контролера в автобусе

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Гражданка Узбекистана напала на контролера в столичном автобусе, пытаясь покинуть салон. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.
Уточняется, что в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, мигрантка была остановлена сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда.
Чтобы избежать административной ответственности и штрафа, при этом беспрепятственно покинуть салон общественного транспорта, приезжая напала на контролера. В настоящее время ей предъявлено обвинение, свою вину женщина признала.
Примечательно, что уроженка Узбекистана находится на территории РФ нелегально. Сотрудники СК запросили ее арест.
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Чтобы избежать административной ответственности и штрафа, при этом беспрепятственно покинуть салон общественного транспорта, приезжая напала на контролера. В настоящее время ей предъявлено обвинение, свою вину женщина признала.
Примечательно, что уроженка Узбекистана находится на территории РФ нелегально. Сотрудники СК запросили ее арест.
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Екатерина Коршунова