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СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах

СК возбудил дело о нападениях на людей в Мытищах, виновным грозит 7 лет тюрьмы
31 июля 2024, 11:50
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападений на людей в Мытищах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Причиной возбуждения дела стали размещенные в сети кадры, на которых неизвестные избивали прохожих «из-за претензий к внешнему виду». Уточняется, что личности всех злоумышленников установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Согласно информации ведомства, двое подозреваемых задержаны, еще один находится в розыске.



Ранее сообщалось, что лидер «шариатского патруля», созданного подростками-мигрантами в Мытищах, покинул Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Москве не заплатившая за проезд мигрантка напала на контролера в автобусе
31 июля 2024, 12:34

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Гражданка Узбекистана напала на контролера в столичном автобусе, пытаясь покинуть салон. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.
Уточняется, что в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Согласно данным следствия, мигрантка была остановлена сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда.

Чтобы избежать административной ответственности и штрафа, при этом беспрепятственно покинуть салон общественного транспорта, приезжая напала на контролера. В настоящее время ей предъявлено обвинение, свою вину женщина признала.

Примечательно, что уроженка Узбекистана находится на территории РФ нелегально. Сотрудники СК ​запросили ее арест.

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В Санкт-Петербурге пресекли попытку контрабанды 250 тысяч пачек сигарет
31 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / artolympic

Попытка контрабанды четверти миллиона пачек немаркированных сигарет была пресечена в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили в Фонтанке.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с региональным управлением ФСБ России были задержаны контрабандисты

«Сигареты пытались провезти через границу в грузовике с белорусскими номерами, замаскировав под мобильные установки для кондиционирования. Двух подозреваемых задержали в деревне Аннолово. Водитель не только перевозил, но и фасовал сигареты, а потом развозил по точкам сбыта в СПб и Ленобласти. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса приобретал и поставлял сигареты», — сообщили в издании.

В Санкт-Петербурге были обнаружены несколько складов с немаркированными сигаретами. Из незаконного оборота было изъято более 1 750 000 пачек немаркированных сигарет стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде, приобретении, перевозке и сбыте продукции без маркировки.

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#контрабанда
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Обвиняемый в изнасиловании российский прокурор попросился на СВО
Baza: обвиняемый в изнасиловании прокурор из Северной Осетии попросился на СВО
31 июля 2024, 11:26

Фото: IStock/Aleksei Smyshliaev

Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии, обвиняемый в изнасиловании подчинённой, попросил отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Северной Осетии Григорий Авакян был задержан за изнасилование подчинённой.

По её словам, начальник подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете. Замначальника отдела уволился из прокуратуры, против него возбудили уголовное дело.

По данным канала, мужчина захотел подписать контракт с Минобороны. Он направил в следственный комитет ходатайство с просьбой отправить его на СВО и уже прошёл военно-врачебную комиссию.

Напомним, Авакян, чтобы откупиться, оставил в машине девушки миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся. Однако она написала заявление и передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Сейчас пострадавшая против того, чтобы Авакян ушёл на СВО. Девушка считает, что таким образом прокурор хочет избежать уголовной ответственности.

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В Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга
31 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/peterscode

В Великобритании 32-летняя женщина очнулась после того, как врачи констатировали у нее смерть головного мозга. Об этом пишет My London.
Согласно сообщению, Эмма Прайс попыталась совершить суицид, после чего её мозг повредился. У нее произошел инсульт, после чего её ввели в искусственную кому.

Однако через какое-то время врачи констатировали, что женщина больше не придёт в сознание. Родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.

Сейчас Прайс может лишь использовать мимику и немного двигать головой.

«Мы знаем, что нашу старую Эмму не вернуть, но с нетерпением ждем встречи с новой Эммой дома», — рассказала мать Эммы, отметив, что ее дочь – настоящий боец.

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В Башкирии вернувшийся после выдворения мигрант выстрелил из травмата в мужчину
31 июля 2024, 10:35

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Кумертау (Башкортостан) мигрант выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Об этом информирует Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что нападавший много лет занимается рэкетом. По словам местных жителей, его уже выдворяли из России.

Отмечается, что он хотел отнять машину у девушки, но не учёл, что у автомобиля уже сменился владелец. Мигрант выстрелил, однако не попал. Жители Кумертау отметили, что иностранец не в первый раз выступает с угрозами. Полиция на ситуацию пока не отреагировала. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Ранее сообщалось, что группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения набросилась на подростков. Все свои противоправные действия они записали на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мигранты захватили поселок в Новой Москве и вымогают деньги у местных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
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Подмосковные спасатели достали пса из трёхметрового колодца под Наро-Фоминском
31 июля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, провалившуюся в колодец на территории заброшенных гаражей в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила пожилая женщина и рассказала, что её питомец упал в колодец. Самостоятельно достать животное с трёхметровой глубины пенсионерка не могла.
«Прибыв на место вызова, один из работников противопожарно-спасательной службы постарался наладить контакт с обеспокоенным животным и спустился в сооружение к пленнику. Пёс агрессии не проявлял и даже позволили специалисту обвязать себя спасательной верёвкой. После этого спасатели осторожно вытянули беглеца на поверхность и отдали благодарной пенсионерке», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Юрий Яковлев.
По его словам, оказавшись снова на земле, пушистый бедолага успокоился и с радостью отправился домой вместе с хозяйкой.

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#московская область
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В Мытищах мигранты избили подростков
СК: в Мытищах граждане Таджикистана напали на подростков
31 июля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Мытищах граждане Таджикистана избили подростков, сняв всё на видео. Об этом проинформировало ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
Сообщается, что группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения набросилась на подростков. Все свои противоправные действия они записали на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все обстоятельства случившегося выясняются. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Ранее сообщалось, что большая семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, обложив жильцов данью под видом коммунальных платежей. Известно, что суммы растут с каждым месяцем. Кроме того, была введена плата за проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей».

Мужчина успешно выдавал себя за адвоката с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
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В одном из театров Екатеринбурга нашли труп
31 июля 2024, 09:59

Фото: istockphoto / Motortion

В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил источник издания URA.RU.
«По предварительной информации, мужчина скончался в театре. Ранее появилась версия о том, что тело могли найти на воротах, однако наш собеседник эту информацию опроверг. В Следственном комитете Свердловской области отказались от комментариев», — сообщили в ведомстве.

Директор ТЮЗа Сергей Радченко, который был назначен на эту должность недавно, заявил, что пока также не может дать комментарий.

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В Одинцове мужчина вытащил из оставленной на скамейке сумки 1,5 млн рублей
31 июля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Motortion

Мужчину, подозреваемого в краже денег из сумки, оставленной на уличной скамейке в Одинцове, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина ночью проходил по улице Чистяковой и на лавочке рядом с одним из домов заметил спортивную сумку. Он залез в неё, увидел пакет с деньгами и забрал себе. В пакете было более полутора миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать благодаря записям камер видеонаблюдения. Им оказался 57-летний житель Чувашии. У него нашли, изъяли и вернули законному владельцу часть похищенных денег.

Хозяин сумки объяснил, что поставил на лавку сумку с вещами и деньгами и ненадолго отошёл. А вернувшись, заметил, что деньги пропали.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

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