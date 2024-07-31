СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападений на людей в Мытищах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Причиной возбуждения дела стали размещенные в сети кадры, на которых неизвестные избивали прохожих «из-за претензий к внешнему виду». Уточняется, что личности всех злоумышленников установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана, говорится в сообщении Следственного комитета России.
Согласно информации ведомства, двое подозреваемых задержаны, еще один находится в розыске.
Ранее сообщалось, что лидер «шариатского патруля», созданного подростками-мигрантами в Мытищах, покинул Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ведомства, двое подозреваемых задержаны, еще один находится в розыске.
Ранее сообщалось, что лидер «шариатского патруля», созданного подростками-мигрантами в Мытищах, покинул Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова