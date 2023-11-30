На 129 заповедных участках Подмосковья проведут противопожарное обустройство

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В 2024 году планируется противопожарное обустройство 129 участков заповедных земель. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
План противопожарного обустройства лесных участков особо охраняемых природных территорий региона на 2024 год был согласован Минэкологии Подмосковья.
В рамках реализации плана будут проведены мероприятия, которые помогут предотвратить лесные пожары.
Стоит отметить, что по словам министра в 2024 году ожидается очень жаркое лето и температура с вероятностью 65-70% будет держаться выше нормы.
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В рамках реализации плана будут проведены мероприятия, которые помогут предотвратить лесные пожары.
«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ. Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и аншлагов на противопожарную тематику», - поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что по словам министра в 2024 году ожидается очень жаркое лето и температура с вероятностью 65-70% будет держаться выше нормы.
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Мира Полтева