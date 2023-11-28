В Подмосковье за месяц заработало около ста электрозарядных станций

Фото: Минэнерго МО
В Московской области в ноябре ввели в эксплуатацию 99 новых электрозарядных станций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
Мощность каждой станции –150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль за 20-30 минут до 80%. Сегодня на территории Подмосковья действуют 507 электрозарядных станций как медленной, так и быстрой мощности.
Программу развития электрозарядной инфраструктуры в регионе реализуют с 2016 года. Цель – создание комфортной городской среды и повышение уровня локальной экологии за счёт внебюджетных источников.
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«Спрос на электромобили в Московской области растёт. Если в конце 2021 года в регионе был зарегистрирован 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза – до 1183», – поделился статистикой министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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Лора Луганская