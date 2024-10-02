На 15 дорогах Московской области удалили несанкционированные граффити и рекламу

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора удалили незаконную рекламу и граффити с пятнадцати дорог в тринадцати населённых пунктах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Девичье Поле в Коломне; Аэропортовской в Лобне; Парковой в Долгопрудном; Колхозной в Долгопрудном; а также на Павшинском мосту в Красногорске. Транспортной в Реутове; Советской Конституции в Ногинске Богородского округа; Жилинской в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорска; Дружной в посёлке дома отдыха Бекасово Наро-Фоминского округа; и на дороге в квартале Свистуха в Химках и на Каширском шоссе в Домодедово.
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Дайана Хусинова