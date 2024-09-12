Осенью коммунальные службы Московской области переходят на новый режим работы

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Работа коммунальных служб зависит от времени года. Осенью приоритетной задачей является уборка опавших листьев во дворах и на общественных территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Важно помнить, что плохое состояние или несвоевременная уборка общественных мест может привести к штрафам: для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей.«Осенью у коммунальных служб особенно большая нагрузка. Помимо своевременной уборки общественных, дворовых пространств и внутриквартальных проездов начинается подготовка к зимнему периоду. Мы со своей стороны, в первую очередь, проводим обучающие семинары по пользованию оборудованием. Вместе с тем сейчас начинается подготовка и техническое обслуживание техники, а также консервация той, которая не используется зимой», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Жители могут сообщить о проблемах с содержанием территорий управляющими компаниями и службами благоустройства в территориальные отделы ведомства.
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