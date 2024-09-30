В Химках в преддверии отопительного сезона провели масштабную уборку подъездов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В многоквартирных домах городского округа Химки на старте осенне-зимнего периода провели генеральную уборку подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сотрудники управляющих компаний привели в порядок общедомовые территории.
В минувшие выходные уборка прошла в доме №4 на улице Кудрявцева. Сотрудники управляющей компании провели в подъезде влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. В порядок привели и придомовую территорию, промыли входные группы, подмели с дорожек листву и мелкий мусор.
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«Генеральная уборка включает мытьё окон, лестниц, батарей, подоконников, почтовых ящиков и светильников. Специалисты приводят в порядок и участки у входа в подъезды. Ведём полную уборку мест общего пользования», – рассказала представитель управляющей компании Юлия Толстая.
В минувшие выходные уборка прошла в доме №4 на улице Кудрявцева. Сотрудники управляющей компании провели в подъезде влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. В порядок привели и придомовую территорию, промыли входные группы, подмели с дорожек листву и мелкий мусор.
«Уборка проходит ежедневно. Протирают пыль, моют окна и лифты. Всё проходит качественно и вовремя, нареканий нет», – оценил председатель совета дома Александр Черепейнников.Помимо этого, дома готовят к отопительному сезону, ведут работы по ремонту кровель и межпанельных швов.
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Лора Луганская