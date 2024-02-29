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«На 4 °С выше нормы»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

Синоптик Вильфанд рассказал москвичам о погоде в начале марта
29 февраля 2024, 18:30
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве температура -1...+1 °С ночью, дневная температура +2...+5 °С. В общем-то это и есть предощущение весны. Но оно обманчивое, потому что в последующем будет всё-таки температура понижаться», — рассказал Вильфанд в беседе с RT.

Он пояснил, что 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако уже 2 марта будет южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.


Таким образом, по прогнозу синоптика, со 2 по 6 марта осадков не будет. Ночью температура будет опускаться ниже нуля, однако днем будет держаться на уровне +1...+2 °С. Такая погода является близкой к норме, заключил Вильфанд.

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#температура
#ветер
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#рф
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В детском саду в селе Ильинское отремонтируют входную группу
29 февраля 2024, 18:26

Фото: Н. Надточая

Ремонт входной группы проведут в детском саду «Пингвинчик» в селе Ильинское городского округа Домодедово по просьбе местных жителей, передаёт корреспондент.
«Вопрос о ремонте входной группы был поднят в ходе встречи с местными жителями во время выездной администрации», — отмечается в сообщении.
Предложение о ремонте поддержала также директор Ильинской школы Ольга Протазова. Она заверила, что в ближайшее время здание детского сада осмотрит специальная комиссия, которая оценит, насколько безопасна входная группа. По итогам осмотра будет принято решение и составлена смета.

Отмечается, что в прошлом году на территории детсада «Пингвинчик» обновили асфальтовое покрытие.

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#ремонт
#детсад
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В России планируют создание реестра недобросовестных производителей алкоголя
29 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/GigabiTz

В России собираются создать перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией среди тех, кто занимается производством алкоголя. Госдума 28 февраля приняла в третьем чтении закон о создании такого реестра.
Мера направлена на защиту населения от опасной для здоровья алкогольной продукции. По замыслу законодателей, в этот список будут попадать те, кого суд признал виновным в производстве и продаже суррогата, пишет Общественная служба новостей.

Ранее, в середине февраля 2024 года, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с нелегальными торговыми точками, реализующими алкоголь. Теперь субъекты федерации могут устанавливать ограничения на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и прилегающих территориях.

«Принятое ранее решение было призвано сократить число мест реализации некачественного алкоголя», — сказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Персонам, попавшим в список, запретят занимать руководящие должности, входить в состав органов управления и выступать главными бухгалтерами в компаниях, лицензированных для производства этилового спирта.

Помимо создания реестра, закон предусматривает усиление контроля над производством, оборотом и розничной продажей алкогольной продукции. В частности, планируется введение новых требований к маркировке алкогольной продукции и ужесточение ответственности за передачу алкоголя несовершеннолетним.

Реализация этих мер будет способствовать снижению рисков отравления потребителей, уменьшению нелегального производства и оборота алкоголя, а также создаст благоприятные условия для добросовестных производителей и участников рынка.

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#алкоголь
#закон
#рф
#производители
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В Подмосковье в 2024 году установят 155 электрозарядных станций
29 февраля 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

125 «быстрых» и 30 «медленных» электрозарядных станций (ЭЗС)установят на территории Московской области в 2024 году, средняя стоимость зарядки составит от 10 до 19 рублей за один киловатт-час в зависимости от расположения и мощности станций, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Сегодня в регионе работает 508 электрозарядных станций, из которых 171 станция — «быстрая» и 337 станций — «медленные». Планируется продолжить развитие электрозарядной инфрастуктуры для защиты экологии создания комфортной городской среды», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
Найти места расположения электрозарядных станций в Московской области можно через сервис «Яндекс.Карты» или официальном сайте Мособлэнерго в разделе «Потребителям».

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Кротова вступила в должность главы Лобни на торжественной церемонии
29 февраля 2024, 18:06

Фото: телеграм-канал Анны Кротовой

Анна Кротова официально вступила в должность главы Лобни, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. 22 февраля решением Совета депутатов она была избрана на этот пост сроком на пять лет.
Церемония инаугурации прошла во Дворце культуры «Чайка». Поздравить Кротову собрались представители правительства Московской области, главы других муниципалитетов региона, духовенства, общественных организаций, представители разных сфер жизни города.
«Вступая в должность главы городского округа Лобня, клянусь добросовестно исполнять обязанности, в своей деятельности руководствоваться интересами муниципального образования, охранять права и свободы населения, строго соблюдать и защищать Устав муниципального образования», – принесла присягу избранный глава.
Поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва ей вручила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев вручил главе города образ Спаса Нерукотворного.

Ранее Воробьёв поручил членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

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#анна кротова
#лобня
#подмосковье
#московская область
#ирина каклюгина
#губернатор
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Комбрига ВСУ, приказавшего атаковать нефтебазу в Брянске, признали террористом
29 февраля 2024, 17:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Приказавший в 2022 году атаковать брянскую нефтебазу военный ВСУ Евгений Булацик* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В октябре прошлого года Следственный комитет России заочно обвинил командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика* в террористическом акте. Причиной для этого стал его приказ о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО «Русснефть – Брянск».

Напомним, что люди и организации, внесённые в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, не могут взаимодействовать со СМИ, размещать какую-либо информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, возмещения ущерба и получения заработной платы.

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*внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Американские физики предложили новый способ борьбы с глобальным потеплением
29 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

Американские физики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предложили оригинальный способ охлаждения Земли. Их исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances (SciAdv), предлагает осушить часть стратосферы - среднего слоя атмосферы, где находится большое количество водяного пара.
Стратосфера, простирающаяся на высоту от 12 до 50 километров, играет важную роль в балансе тепла Земли. Влага, накапливающаяся в этом слое, создает естественный барьер, задерживающий тепло, излучаемое нашей планетой, и предотвращает его уход в космос. Однако ученые обнаружили, что концентрация водяного пара в стратосфере неоднородна, и большая его часть сосредоточена в тропическом поясе Земли.

Исследователи предлагают осушить небольшой участок воздуха над северной Австралией, чтобы создать брешь в стратосфере, через которую выйдет значительное количество теплового инфракрасного излучения Земли. Для этого они предлагают использовать частицы минеральной пыли. Вокруг неё влага будет концентрироваться и превращаться в льдинки. Это приведёт к образованию недолговечных облаков, которые опустятся в тропосферу.

Расчёты показали, что повторение нового метода охлаждения позволит компенсировать одну семидесятую часть потепления, вызванного изменением климата. Это может быть важным шагом в борьбе с глобальным потеплением и его последствиями.
Однако, несмотря на потенциальные преимущества предложенной методики, учёные должны провести дополнительные исследования, чтобы более полно понять и оценить возможные побочные эффекты.

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#земля
#сша
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Подмосковная делегация примет участие в Всемирном фестивале молодежи
29 февраля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба МИСК

«Начнем будущее вместе!» Делегация Московской области отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на территории Сириуса. В нем принимают участие свыше 20 тысяч участников из 180 стран мира.

«В состав подмосковной делегации вошли самые разные ребята. В нашей команде собрались ребята, работающие в Роскосмосе и Газпроме, занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры. Все они смогут не только весело и интересно провести время в Сочи, но и обменяться опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных уголков мира. Желаю всем удачи!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что основной целью проекта является остроение дружеских связей между молодыми и активными людьми со всей планеты

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На форуме «Россия» представили «Инвестиционную карту Российской Федерации»
29 февраля 2024, 17:39

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

В честь Дня предпринимательства в рамках форума-выставки «Россия» 27 февраля состоялась презентация информационного ресурса «Инвестиционная карта Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
В сообщении поясняется, что инвестиционная карта является единым сервисом для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок. Здесь инвесторы могут онлайн выбрать подходящую площадку, оценить затраты на проект, а также использовать навигатор мер федеральной и региональной государственной поддержки. Также имеется возможность сравнить инвестиционные возможности регионов.

«Инвестиционная карта Российской Федерации» уже полностью введена в эксплуатацию. Она доступна всем российским и зарубежным предпринимателям и инвесторам. Ее регулярно дополняют и обновляют.

При этом уточняется, что карту создали специально для бизнеса. Здесь можно увидеть готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Также можно заранее оценить деловое окружение будущего проекта, в том числе и рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.

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Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы
29 февраля 2024, 17:36

Фото: IStock/Pinkypills

Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, сообщает телеграм-канал «Mash».
Владельцы мобильных устройств жалуются, что происходит постоянная перезагрузка и активизация режима восстановления. При этом проблемы с гаджетами начались после установления нового программного обеспечения. Специалисты советуют отключить автоматическую загрузку ПО и не запускать предлагаемые обновления.

Производители в настоящее время не комментировали возникшую ситуацию.

Прежде сообщалось о массовом сбое в работе оператора «Билайн». Количество жалоб пользователей превысило три тысячи. Из-за чего возникли неполадки, и удалось ли их восстановить, читайте в материале «Радио 1».

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