«На 4 °С выше нормы»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

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В начале марта в центре России ожидается температура на 4 °С выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве температура -1...+1 °С ночью, дневная температура +2...+5 °С. В общем-то это и есть предощущение весны. Но оно обманчивое, потому что в последующем будет всё-таки температура понижаться», — рассказал Вильфанд в беседе с RT.
Он пояснил, что 1 марта воздух в центральную Россию будет поступать с юго-запада, однако уже 2 марта будет южный ветер, но уже с юго-востока. При этом в дальнейшем погоду в Москве будет определять антициклон с областью высокого давления.
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