Стало известно, в каких регионах РФ ожидается аномальная погода

Фото: istockphoto.com/Anastasia Deriy
«Вот здесь время от времени остатки атлантических циклонов, которые бушуют в Норвежском море, будут проникать дальше на восток, здесь и снег может быть, и температура выше гораздо положенной», — пояснил в беседе с RT Шувалов.
Ранее «Тhe guardian» сообщала, что компанию Shell намерены обязать очистить загрязнение до ухода из дельты Нигера.
«В соответствии с нигерийским законодательством, Shell должна ликвидировать разливы нефти независимо от причины. Ей это не удалось», — приводят argumenti.ru доклад Центра исследований транснациональных корпораций (Somo).
Читайте также:
Синоптик Шувалов: март начнётся с плюсовой температуры
Синоптик Цыганков: «Конец февраля и начало марта у нас очень тёплые»
Солнца будет много: синоптик пообещал жителям Подмосковья потепление