Стало известно, в каких регионах РФ ожидается аномальная погода

Более 1200 устаревших уличных светильников планируют заменить на светодиодные в 36 населённых пунктах городского округа Лотошино, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения в округе Лотошино. Информация о торгах размещена В Единой информационной системе в сфере закупок», — отмечается в сообщении.



Начальная цена лота за весь объём электромонтажных услуг составляет 13 миллионов 540 тысяч 399 рублей 42 копейки. В ведомстве напомнили, что это максимальная цена контракта, по окончании торгов заказчик выберет самое выгодное предложение.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта.

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