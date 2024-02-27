Синоптик Цыганков: «Конец февраля и начало марта у нас очень тёплые»

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в конце февраля в Москве.
«Конец февраля и начало марта у нас очень тёплые, температура соответствует середине марта. Мы находимся в тёплом секторе циклона. 28-29 февраля днём +1...+3°С. Самая холодная ночь, наверное, будет сегодня — на 28 февраля, когда будет -6...-4°С. Следующая ночь -4...-2°С. И дальше, 1 и 2 марта, ночью -5...0°С», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» также заявлял, что первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе.
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