На 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

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Заслуженный артист РФ и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. Об этом говорится на сайте Росгосцирка.
Причина смерти Клыкова не уточняется. Дату и место похорон объявят дополнительно. Руководство Росгосцирка выразило соболезнования родным и близким актера.
Клыков родился в сентябре 1966 года. В 1987 году окончил ГУЦЭИ имени Румянцева. Также Клыков имел орден «За службу России» и медаль «За веру и добро». В знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей» артист снялся в 2000 году.
Напомним, 27 июля стало известно, что российский актер Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет. Актер сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» также сыграл эпизодические роли в сериалах «Морские дьяволы» и «Тайны следствия».
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Клыков родился в сентябре 1966 года. В 1987 году окончил ГУЦЭИ имени Румянцева. Также Клыков имел орден «За службу России» и медаль «За веру и добро». В знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей» артист снялся в 2000 году.
Напомним, 27 июля стало известно, что российский актер Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет. Актер сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» также сыграл эпизодические роли в сериалах «Морские дьяволы» и «Тайны следствия».
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Екатерина Коршунова