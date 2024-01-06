В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

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По данным источника, медикам не удалось сразу попасть в квартиру. Пришлось вызывать оперативные службы, чтобы они смогли открыть дверь. В квартире Аджубея обнаружили мертвым. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.
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