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В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

06 января 2024, 14:24
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что Аджубей позвонил другу и рассказал о плохом самочувствии. Во время разговора он говорил с большим трудом и сильно хрипел.

По данным источника, медикам не удалось сразу попасть в квартиру. Пришлось вызывать оперативные службы, чтобы они смогли открыть дверь. В квартире Аджубея обнаружили мертвым. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.


Напомним, Алексей Аджубей является сыном советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.

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В Химках временно изменится схема движения маршрутов №7, 25 и 873
06 января 2024, 13:36

Фото: istockphoto/LeManna

В Химках из-за ремонтных работ на трассе между Юбилейным проездом и 1-м Железнодорожным тупиком (ул. Железнодорожная) временно ограничено движение некоторых маршрутов пассажирского общественного транспорта. С 6 января изменено движение трёх автобусов: №№7, 25 и 873.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Пассажирские машины указанных маршрутов не будут останавливаться на остановке «Стадион Юность» по Железнодорожной улице. Для пассажиров, пользующихся маршрутом №7, будет организована бесплатная пересадка на остановке у станции Сходня по улице Чапаева, дом 1. Такая мера необходима из-за того, что маршрут будет разделён на две части.

Объехать закрытую часть пути возможно в створе улиц Шоссейная — Мцыри в микрорайоне Фирсановка, а также через Ленинградское шоссе в районе торгового комплекса «Мега-Химки».

Власти городского округа Химки призывают граждан быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.


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Около половины жителей Петербурга нашли работу благодаря хобби
06 января 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Специалисты сервиса hh.ru провели исследование среди жителей Санкт-Петербурга с целью выяснить, насколько увлечения людей повлияли на выбор ими профессии. Выяснилось, что 46% петербуржцев нашли работу благодаря хобби.
Выяснилось также, что мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей специальностью. Интересно, что возраст никак не повлиял на ответы респондентов. Увлечение стало способом заработка в равной степени как для молодых, так и для пожилых петербуржцев. Можно сказать, что люди в зрелом возрасте даже несколько чаще «вырастили» профессию из своего хобби. Например, каждый пятый программист заинтересовался IT-сферой после увлечения компьютерными играми.

Многие жители Северной столицы сделали детские увлечения своей работой, уйдя в частный бизнес. Показательна история известного предпринимателя Игоря Пояты, который, будучи ребёнком, увлекался игрой в солдатики, которых сам рисовал, а затем вырезал фигурки из бумаги. Став взрослым, он не забросил своё увлечение. Он открыл магазин «Солдатики.ру» и сделал сайт с одноимённым названием. Теперь он переписывается и обменивается с крупнейшими коллекционерами и музеями во всём мире, а в его многотысячной коллекции есть даже фигурки солдат, с помощью которых знаменитый король Пруссии Фридрих II планировал на картах свои победоносные баталии.

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В Орехово-Зуево продолжается перекачка стоков на аварийном коллекторе
06 января 2024, 13:18

Фото: администрация округа

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы продолжают перекачку стоков на вышедшем из строя участке коллектора предотвращения канализационных изливов стоков на рельеф местности на улице Юбилейный проезд Орехово-Зуево. Об этом сообщили в администрации округа.
Отмечается, что на данный момент перекачка происходит на расстоянии трехсот метров от поврежденного участка в канализационный колодец. Мобильное высокопроизводительное насосное оборудование МОС АВС ведет свою работу в штатном режиме. Излива стоков на рельеф местности не происходит.

Сообщается, что на аварийном участке коллектора, глубина залегания которого составляет шесть метров, провелись аварийно-восстановительные работы. На месте технологического нарушения дежурство проводит рабочая группа ГКУ МО «МОС АВС».

По информации руководства администрации округа, для того чтобы устранить заиливание, следует выполнить промывку магистрального участка коллектора совместно со специальной техникой. Работы будут проведены в благоприятные погодные условия, в момент, когда температура наружного воздуха составит до минус пяти градусов Цельсия.

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#режим
#орехово-зуево
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В городском округе Лыткарино завершены работы по восстановлению параметров городской котельной
Аварийщики ГО Лыткарино завершили восстановление параметров городской котельной
06 января 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В городском округе Лыткарино аварийные бригады завершили работы по восстановлению нормативных показателей функционирования заводской котельной. В настоящее время объект теплоснабжения работает на полную мощность.

Локальная неисправность возникла в некоторых элементах инженерных коммуникаций. Аварийно-ремонтная бригада городской теплосети ликвидировала неполадки в системе в предельно короткие сроки. Уже к 6:50 все ремонтно-восстановительные работы были завершены.

Как указано на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Лыткарино, в течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на оптимальные параметры. В настоящее время тепло возвращается в дома и квартиры местных жителей.

«Да, батареи стали горячее - квартал 3а, д.13. Спасибо! С Рождественским сочельником!», – отмечают граждане в городских чатах.

По сообщению администрации, на окончательную стабилизацию температуры потребуется некоторое время. Также в случаях нештатных ситуаций с отоплением в квартирах лыткаринцев местные власти просят обращаться по телефону дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.


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#дома
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Глава ДНР Пушилин: Донбасс станет индустриальным сердцем России
06 января 2024, 12:41

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пушилина, ценные кадры уже начали возвращаться в республику. Он также отметил, что в регионе необходимо развивать экономику.

Глава ДНР уверен, что данная цель является «абсолютно реальной». Он добавил, что жители ДНР намерены вернуть все к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем РФ.

Ранее Пушилин сообщил, что российским войскам следует не ограничиваться освобождением Марьинки, Соледара и Артёмовска. Вся территория Донецкой Народной Республики должна быть под контролем Вооружённых сил РФ.

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#пушилин
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В Дмитровском городском округе МОС АВС обеспечила качество отопления
06 января 2024, 12:41

Фото: istockphoto/oksana fedina

В Дмитровском городском округе Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС) вернула тепло в дома людей.

Специалисты проверили показатели приборов, регулирующих температурные параметры отопления и горячего водоснабжения в жилых домах и котельной села Внуково Дмитровского городского округа и предприняли необходимые меры для оптимизации работы.

Изначально в котельной работал только один котел, который выдавал на выходе из объекта температуру теплоносителя в 69,2 градуса по Цельсию. Техники обеспечили розжиг второго, резервного котла. В результате температурные параметры котельной повысились и на выходе из объекта температура поднялась до 81,2 градуса Цельсия. Предполагается дальнейшее увеличение температуры до максимально возможных безопасных пределов. В ночь на 5 января котельная, обеспечивающая людей теплом, вышла на оптимальные рабочие параметры.


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#ночь
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#меры
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Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения микрорайона Климовск в городском округе Подольск
06 января 2024, 12:32

Фото: iStock/Lazy_Bear

Продолжаются ремонтные работы тепловых сетей, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.

Уточняется, что утечки на тепловой сети привели к остановке котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В итоге, отключилось теплоснабжение 179 домов, нескольких центральных тепловых пунктов, не отапливаются семь социальных объектов и предприятие. Кроме того, отмечается, что всеми аварийно-восстановительными работами занимаются бригады МУП «Подольская теплосеть».

Также ход восстановительных мероприятий контролируют специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС». Для обеспечения теплом лечебного учреждения доставлена мобильная блочно-модульная котельная МОС АВС.

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#котельная
#климовск
#предприятие
#теплоснабжение
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Скончался главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков
06 января 2024, 12:13

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался главный редактор известного журнала «Эксперт Северо-Запад» Дмитрий Глумсков. Ему был всего 51 год.
Как сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, смерть журналиста наступила в результате острой сердечной недостаточности. Последний номер издания под его руководством и редактурой вышел в свет в декабре 2023 года. Дмитрий возглавлял журнал с 2007 по 2013 годы, а затем вернулся в него в 2018 году и работал на посту главного редактора до конца жизни. В перерыве он редактировал издание «Управление бизнесом».

Дмитрий Глумсков родился в 1972 году столице Киргизской ССР городе Фрунзе (ныне Бишкек). В армии служил в Воздушно-десантных войсках, чем, по рассказам друзей и коллег, очень гордился. Светлая память.

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В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск
06 января 2024, 11:59

Фото: iStock/Lazy_Bear

Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
По словам Артамонова, данное решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа и МЧС. Отмечается, что режим ЧС поможет использовать дополнительные силы и средства для устранения проблемы.

Глава округа подчеркнул, что аварийные бригады работали всю ночь. Из-за сильной морозной погоды замерзла система, в результате чего при запусках возникают прорывы на магистральной линии и в жилых домах.

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#климовск
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