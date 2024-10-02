В Московской области отремонтировали более 50 дорог

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году провели ремонт более 50 участков региональных дорог в городах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт дорог в черте городов значительно повышает комфорт жителей, пользующихся как личным, так и общественным транспортом. В этом сезоне специалисты Мосавтодора обновили 90 км покрытия на 52 участках дорог, расположенных в 28 городах Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Обновление дорожного покрытия было выполнено на улице Солнцева в Рузе и на участке Волоколамского шоссе, на улицах Гагарина, Народной, Электрификации и Народное Имение в Раменском, на участке Новоугличского шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Московской и Профсоюзной в Наро-Фоминске.
Также были отремонтированы участки Волковского шоссе в Мытищах, проспекта Пацаева в Долгопрудном и улицы Главной в Дедовске.Кроме того, работы проводились на улицах Коммунистической и Герцена в Можайске, на Северном шоссе в Серпухове, на улице Пушкинской в Дмитрове, на улицах Андропова и Чайковского в Ступино, на улице Пришвина в Талдоме и на других участках региональной сети.
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Дайана Хусинова