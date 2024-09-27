В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье отремонтировали более 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Комфортный подъезд к туристическим местам обеспечили в 20 городских округах Подмосковья. Суммарная протяжённость отремонтированных участков превысила 120 км. Дорожники завершили ремонт более 40 участков региональных дорог по нацпроекту, что позволило местным жителям и туристам комфортно добираться до музеев, храмов, монастырей и усадеб», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Как отметили в министерстве, работы проводили в рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская