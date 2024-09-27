В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам

В Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях расскажет редакция «Радио 1».