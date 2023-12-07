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На автотрассе «Волга» появится выделенная полоса

07 декабря 2023, 20:01
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

На трассе М-7 «Волга» начали обустраивать выделенную полосу для общественного транспорта. Работы проводят в рамках эксперимента, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Протяжённость «выделенки» составит 15 км. Она пройдёт от развязки у заправки Татнефть в Балашихе до пересечения с ул. Транспортной.

Как пояснили в министерстве, предполагается, что новая полоса облегчит движение общественного транспорта и значительно сократит время в пути для более чем 70 тыс пассажиров.


По итогам эксперимента будет принято решение о постоянной схеме движения для общественного транспорта.

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#минтранс мо
#трасса
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#общественный транспорт
#движение
#подмосковье
#московская область
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Юная спортсменка из Пушкино взяла золото в первенстве ЦФО по самбо
08 декабря 2023, 12:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Жительница Пушкино завоевала золотую медаль в первенстве ЦФО по самбо. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Соревнования проходили с 1 по 5 декабря в подмосковном городе Серпухов. Там юноши и девушки от 16 до 18 лет сражались за звание лучшего. По результатам среди девушек первое место заняла спортсменка спортивного клуба «Единство» из Пушкино Дарья Вольскова. Она показала уверенную техничную борьбу в весовой категории 44 кг.  

Уже в следующем году спортсменка из Пушкино отправится на выступление в рамках первенства России. В 2024 году соревнования пройдут во Владивостоке. 

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#пушкино
#соревнования
#пушкинский округ
#самбо
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В Пушкино установили новогодний почтовый ящик
08 декабря 2023, 12:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В Пушкино появился новогодний почтовый ящик. Благодаря нему маленькие местные жители смогут получить ответ от самого Деда Мороза.
Как рассказали в администрации муниципалитета, ящик установили в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино около главной ели. Планируется, что он станет праздничным порталом, исполняющим мечты и желания юных жителей.

Чтобы получить ответное письмо от главного героя Нового года, нужно будет указать правильный обратный адрес на конверте.  Напомним, в рамках программы «Зима в Подмосковье» в регионе пройдут больше 3700 праздничных мероприятий. Местные жители смогут свободно кататься на катках, планируется, что  будут работать больше 180 ледовых площадок, среди которых больше 660 — хоккейных. Также будут работать 56 тюбинговых горок, 163 лыжные трассы, 248 ёлочных базаров и порядка 50 ярмарок.  

Так, уже 17 декабря в Ивантеевке пройдёт ледовое представление «Байки русской балалайки». Шоу представляют звезды фигурного катания – Татьяна Навка и Пётр Чернышев.

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#праздник
#пушкинский округ
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На Иваньковском водохранилище спасатели эвакуировали сотрудника базы отдыха
08 декабря 2023, 12:11

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали мужчину с острова на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» 7 декабря обратился сотрудник базы отдыха с жалобой на острую боль в спине из-за которой самостоятельно не мог добраться до большой земли.

«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно отправились на помощь, задействовав судно на воздушной подушке «Хивус». Прибыв на остров, спасатели осмотрели 38-летнего мужчину, помогли больному забраться на борт катера и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи», — отметил заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части  Александр Проценко.

Стоит отметить, что мужчину эвакуировали с острова Липня Иваньковского водохранилища в городском округа Дубна.

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#спасатели
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#судно
#работники
#мособлпожспас
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Москвичам пообещали новую волну снегопада в декабре
Синоптик Шувалов рассказал о повышении температуры и новой волне снега в Москве
08 декабря 2023, 12:04

Фото: IStock/vkph

Морозы начнут постепенно уходить из столичного региона. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в предстоящие выходные 9 и 10 декабря в Москве и Подмосковье столбики термометров будут держаться на уровне 10-14 градусов ниже нуля, однако уже в начале следующей неделе можно ждать ослабления морозов.
«Температура будет постепенно приходить в норму. Однако осадки будут продолжаться, в декабре тоже будем ставить рекорды по снежному покрову», — добавил он.
Новая волна снега ждёт жителей столицы и региона уже в субботу. Он начнётся в субботу утром и продолжится в воскресенье.
«Снег нам принесёт фронтальная зона, которая поднимается с юга. Правда, сильным снегопадом это не назовёшь, но до шести сантиметров снежного покрова эти осадки нам смогут дать», — добавил Шувалов.
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#подмосковье
#снег
#температура
#выходные
#осадки
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Что делать, если собака боится снега? – советы кинологов
Кинологи рассказали, что делать, если собака начал бояться снега
08 декабря 2023, 11:17

Фото: IStock/Alexander Pytskiy

Некоторые питомцы не любят снег из-за того, что их лапы быстро мокнут и мёрзнут, а из-за повышения влажности запахов вокруг становится больше. Это и много другое может привести к дискомфорту во время прогулок с собакой зимой. Кинологи рассказали «Радио 1», что делать в таких ситуациях.
По словам специалистов, собака может испытывать неприятное покалывание и жжение в лапах, если долго гуляет в морозный день. Это особенно касается маленьких компаньонов, животных с короткой шерстью и собак без шерсти. В этом случае важно не заставлять питомца гулять дольше, чем он может.
«Важно не заставлять собаку гулять насильно: если питомец отказывается гулять по снегу, позвольте ему справить нужду, прогуляйтесь немного и возвращайтесь домой. Выгул против воли точно не пойдёт на пользу любимцу», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Не рекомендуется также выносить собаку на улицу на руках, тащить её за поводок. Так вы только усилите страх и создадите неприятные ассоциации с прогулкой, отмечают специалисты. Если питомец спокойно выходит на улицу, но отказывается от продолжительной прогулки, дождитесь, когда собака справит нужду и возвращайтесь домой.

Чтобы собака не мёрзла, можно купить тёплый комбинезон и удобную обувь. Чтобы питомец привык к нему, примерьте новую одежду дома и позвольте походить в ней по квартире. Постепенно собака привыкнет к комбинезону и ботинкам и сможет спокойно гулять в них на улице.

На прогулке внимательно следите за собакой, поощряйте спокойное поведение и активный интерес к выгулу. Если понимаете, что питомец замёрз (собака дрожит, поджимает лапы или переступает с лапы на лапу), то заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой, чтобы не допустить переохлаждения.

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#собака
#обувь
#снег
#зима
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Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию
Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить завышение цен на куриные яйца
08 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/Михаил Руденко

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что средняя розничная цена продукта за год выросла более чем на сорок процентов. Прокурорам регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков данной продукции, поручено проверить законность действий этих лиц.

Сообщается, что по результатам проведения проверок будут приняты соответствующие меры для исправления ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин в среду, 25 октября, в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Глава государства отметил, что мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%. Патрушев ответил, что занимается этим вопросом и отметил, что в августе наблюдалось небольшое снижение производства, но с января по август при этом наблюдался рост объёма.

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Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
#владимир путин
#птицы
#мясо
#цена
#рост
#меры
#снижение
#рф
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Росреестр зарегистрировал организацию блогеров в качестве юридического лица
08 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/

Росреестр зарегистрировал первую в России саморегулирующуюся организацию (СРО), состоящую из блогеров. В настоящее время в нее входят около 50 тысяч человек.
На практике это означает, что блогеры теперь смогут влиять на содержание и формулировки профильных законопроектов, а также участвовать в официальном статусе в разбирательствах рекламного рынка с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), поясняет телеграм-канал Mash. Проще говоря,  блогеры теперь представляют собой юридически обоснованное объединение.

В ближайших планах руководителей организации разработка единых правил для участников, варианты разрешения спорных этических моментов, а также (и это подчеркивается!) выявление тех, кто работает в данной сфере нечестно.

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#фас
#разработка
#законопроект
#блогер
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Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
08 декабря 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), который ранее был задержан по запросу Киева, так как не согласен экстрадировать его на Украину. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
По информации Верховного суда, Тордену (Петровскому) будет угрожать унижающее достоинство обращение, если его экстрадируют на Украину. Отмечается, что больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей. 

Напомним, Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России. 

Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки.

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#сша
#украина
#суд
#финляндия
#тюрьма
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Отцу устроившей стрельбу в брянской школе девочке, грозит тюрьма
Отцу расстрелявшей детей девочки в Брянске грозит тюремный срок
08 декабря 2023, 10:35

Фото: istock /Chalabala

В отношении отца 14-летней Алины, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, мужчине грозит до двух лет колонии. Родителя девушки-стрелка намерены привлечь по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух и более лиц. 
 
В настоящее время фигурант находится в правоохранительных органах и дает показания. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. 

Кровавую расправу над одноклассниками, 14-летняя школьница совершила 7 декабря. Она пронесла ружье отца в учебное заведение в тубусе для бумаги. В результате ЧП, два человека погибли, в том числе стрелявшая. Пятеро несовершеннолетних получили ранения. 
 
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