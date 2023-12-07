На автотрассе «Волга» появится выделенная полоса

Фото: Минтранс МО
На трассе М-7 «Волга» начали обустраивать выделенную полосу для общественного транспорта. Работы проводят в рамках эксперимента, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Протяжённость «выделенки» составит 15 км. Она пройдёт от развязки у заправки Татнефть в Балашихе до пересечения с ул. Транспортной.
Как пояснили в министерстве, предполагается, что новая полоса облегчит движение общественного транспорта и значительно сократит время в пути для более чем 70 тыс пассажиров.
По итогам эксперимента будет принято решение о постоянной схеме движения для общественного транспорта.
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Как пояснили в министерстве, предполагается, что новая полоса облегчит движение общественного транспорта и значительно сократит время в пути для более чем 70 тыс пассажиров.
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Лора Луганская