На Бали ждут наплыва россиян из-за изменения правил безвиза в Таиланде

23 мая 2026, 05:35

Фото: iStock/FTiare

На Бали ожидают увеличения числа российских туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию отелей и ресторанов Индонезии (PHRI).





Ранее министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны решили отменить 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 государств, включая Россию, и вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.



В PHRI отметили, что сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде может заставить часть туристов, предпочитающих отдыхать в Юго-Восточной Азии, остановиться на Бали вместо тайских курортов. Дело в том, что россияне часто приезжают в регион на длительный срок, особенно — зимой. Многие путешественники, скорее всего, начнут искать альтернативные направления, как только Таиланд станет менее комфортным выбором.



Бали, в свою очередь, заинтересован в привлечении туристов, которые легально остаются на острове надолго. Отдыхающие россияне обеспечивают стабильный спрос на гостиницы, виллы и рестораны.