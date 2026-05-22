Россиянам назвали способ избавиться от сорняков без химикатов
Дачники могут справиться с сорняками без использования химических средств. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный агроном страны Октябрина Ганичкина.
Избавиться от сорной травы без использования химических средств можно с помощью прополки и покоса. Прополку рекомендуется проводить в сырую почву, так как в этом случае сорняки легко выдергиваются. Для этой цели подойдут грабли или мотыга.
Косить газон следует каждые шесть-семь дней, чтобы предотвратить появление сорняков. Грядки, в свою очередь, требуют ручной прополки. Агроном подчеркнула, что перед посадкой любых культур грядку необходимо перекопать, что значительно сократит количество сорняков в будущем.
Однако, если на участке уже много сорной травы, химические средства могут облегчить задачу. Ганичкина отметила, что существуют гербициды, которые уничтожают либо только сорняки, либо все растения без исключения. Она уточнила, что высаживать культурные растения можно будет через две недели после обработки. Специалист добавила, что от сорняков лучше избавляться до начала их цветения, чтобы предотвратить распространение семян, например, как у борщевика.
