На базе в Бахрейне столкнулись между собой два британских минных тральщика

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй является представителем Sandown и несет службу с 1999 года.

«Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено», — ответил на вопрос издания представитель королевских военно-морских сил.







