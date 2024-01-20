На базе в Бахрейне столкнулись между собой два британских минных тральщика

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Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на королевской военно-морской базе в Бахрейне, сообщило издание UK Defence Journal.
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй является представителем Sandown и несет службу с 1999 года.
У ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих, написало ранее издание The Telegraph. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.
Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.
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«Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено», — ответил на вопрос издания представитель королевских военно-морских сил.
Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.
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Артем Путинцев