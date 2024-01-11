Британские ВМС заявили о несанкционированном проникновении на судно у Сохара

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило о несакнционированном проникновении на судно, которое пришвартовано в оманском порту Сохар. Об этом UKMTO написало на своей странице в социальной сети X.
«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 UTC (06:30 по московскому времени)», — прокомментировали ситуацию представители управления.
В ходе телфонного разговора с капитаном атакованного судна были слышны голоса посторонних людей. С тех пор установить контакт с экипажем не удаётся. Позже стало известно, что на борт британского судна проникло от четырёх до пяти человек в чёрной военной форме, с оружием в руках.
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Евгения Парфентьева