На бывшего замглавы Минобороны Попова дали показания фигуранты дела о хищениях

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По словам адвоката, до задержания с Поповым были проведены очные ставки с участием Ахмедова и Шестерова. В ходе допроса и очных ставок фигурантов дела генерал дал подробные показания о том, кому и на что он передавал деньги.
2-й Западный окружной военный суд оставил под стражей генерала Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей, выделенных на обслуживание подмосковного парка «Патриот». Шестерову и Ахмедову мера пресечения изменена. Они из СИЗО отправлены под домашний арест.
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