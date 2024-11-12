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Главе спецстроя МО Молодченко и сообщникам предъявлено обвинение в хищениях

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Следователи предъявили обвинения четырём фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа. Преступления совершались при поставках деталей для военной техники министерства обороны РФ.


Генеральный директор 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России Александр Молодченко, генеральный директор НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков, генеральный директор компании «Эльбро» Иван Мальцев и Ольга Павлов обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как установили следователи, с апреля 2023-го по ноябрь 2024 года фигуранты поставляли оборонному ведомству составные части для военной техники, намеренно завышая цены. В результате таких действий федеральному бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей. Заключение многомиллионных договоров обеспечивал Молодченко, которому, как и Мальцеву, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Павлова помещена под домашний арест.

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На Школьной улице в Красногорске обустроили новые парковочные места
12 ноября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Новые парковочные места обустроили у дома №20А по Школьной улице, работа была проведена по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«С просьбой о дополнительных парковочных местах жители обратились к властям муниципалитета в ходе выездной администрации. Работы заняли около недели и уже подходят к концу», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что новые парковочные места позволят автомобилистам с комфортом оставлять свои машины возле домов, при этом не перегораживая проход пешеходам. Это особенно важно для пожилых людей и инвалидов, а также для семей с маленькими детьми — ведь теперь машины не будут мешать проходу с колясками.

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#красногорск
#парковка
#благоустройство
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Проект «Арктик СПГ-2» в 10 раз сократил добычу газа в ноябре
12 ноября 2024, 16:57

Фото: Фото: РИА Новости / Алексей Бабушкин

В начале ноября российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», принадлежащий компании «Новатэк», значительно снизил уровень добычи, сообщает Bloomberg.
За первые десять дней месяца месторождения производили в среднем 0,4 миллиона кубометров газа, что в 10 раз меньше показателей октября. Даже во время запуска первой очереди предприятия осенью 2023 года добыча была гораздо выше — от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что в октябре завод прекратил сжижение газа из-за переполнения складов и невозможности продавать топливо. Основные трудности проекта связаны с санкциями США, введёнными в конце прошлого года и отсутствие танкеров ледового класса, способных перевозить СПГ в течение всего года.

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#топливо
#завод
#предприятия
#санкции
#газ
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В Дубне этой зимой обустроят пять лыжных трасс
12 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Пять лыжных трасс общей протяжённостью свыше 18 километров обустроят на территории градского округа Дубна этой зимой — на две больше, чем в прошлом году. Подготовку к зимнему сезону на стадионе «Юде-Кон» проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На повестке дня — уборка лыжни от веток, обустройство зон для лыжного инвентаря и освещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из лыжных трасс протяжённостью 12 километров будет проходить через всю правобережную часть Дубны: под лыжню приспособят велодорожку, построенную в этом году. Лыжня также будет и в Парке семейного отдыха.

«Мы постарались, чтобы в каждом районе города была удобная площадка для занятий зимними видами спорта», — подытожил глава Дубны Максим Тихомиров.
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#лыжи
#дубна
#максим тихомиров
#спорт
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В Реутове обсудили переход собственников жилья на электронное голосование
12 ноября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Переход на электронное голосование собственников жилья стал главной темой оперативного совещания под руководством главы Реутов Филиппа Науменко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Внедрение этого способа обсуждается в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьёва. В Реутове в рамках пилотного проекта пять многоквартирных домов уже воспользовались платформой ГИС ЖКХ для проведения общего собрания собственников. Администрация ориентирует управляющие компании и жителей на то, чтобы перенимать положительный опыт», – говорится в сообщении.
На совещании также рассмотрели благоустройство территории после реконструкции теплосетей. Работы завершены на Советской улице. Траншеи там закопаны, дороги и подходы к подъездам заасфальтированы. Планируется завоз грунта. После этого начнется обсуждение с жителями концепцию озеленения.

На улице Гагарина и проспекте Мира до завершения благоустройства остались считанные дни, отметил Науменко.

Кроме того, на совещании обсудили обеспечение жильём детей-сирот. В этом году план по этому вопросу в Реутове выполнен. Пять ребят уже получили возможность строить взрослую жизнь в отдельных квартирах. На следующий год планируется обеспечить собственным жильём ещё четыре ребёнка-сироты.

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#реутов
#жкх
#собственники
#жильё
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#московская область
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#андрей воробьёв
#электронное голосование
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Более половины россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива
12 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/shironosov

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
«37% сделают это в случае выплаты премии. 2% респондентов поступят так, если средства будут направлены на благотворительные и социальные проекты», — приводит RT комментарий аналитиков.

При этом у 35% опрошенных новогодний корпоратив в компании планируется, а 19% намерены самостоятельно организовать себе праздник.

В то же время стало известно, что в преддверии новогодних праздников билеты в театры могут подорожать. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

«В среднем в конце декабря – начале января цены на театральные билеты в официальных кассах могут увеличиться на 5-15%», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Долгова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней.

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#развлечения
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В Реутове к Новому году установят 27 праздничных ёлок и откроют катки
12 ноября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Катки, ледяные горки, а также 27 новогодних ёлок появится в подмосковном Реутове к главному зимнему празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новогодние ёлки будут расположены по следующим адресам: Юбилейный проспект, дома №№16, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 66, 72 и 78; улица Новая, дома №№6 и 18; Носовихинское шоссе, дома №№23, 25, 27, 37 и 43; улица Октября, дома №№18 30 и 52; улица Ленина, дом №15; Садовый проспект, дом №9; улица Академика Челомея, дом №9; улица Реутовских Ополченцев, дом №6; улица Мира, дом №22; улица Некрасова, дом №20; Транспортная улица, дом №27», — говорится в сообщении.
Ледяные горки будут оборудованы у дома №2 по Юбилейному проспекту и у дома №20 по улице Некрасова. Кроме того, в городе будет функционировать восемь катков, самые большие — на территории Центрального парка.

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#реутов
#новый год
#ёлки
#каток
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Муцениеце навести порчу на Прилучного
Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев: порча и проклятье существуют и являются опасными
12 ноября 2024, 15:50

Зираддин Рзаев (Фото: соцсети З. Рзаева)

Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о сложных периодах в своей жизни, когда она задумывалась об обращении к магам и колдунам. Актриса призналась, что были моменты, когда ей хотелось навести порчу на Павла Прилучного, однако это всегда оставалось только на уровне мыслей.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что порчи существуют, и они опасны.

«И порча, и проклятье существуют, они есть. Об этом говорят даже мировые религии и священные книги. Порча — то, что было еще до религии, и внутри религии это есть. Существование порчи доказывает еще квантовая физика. Есть радиоволна, у которой есть своя частота, порча – то же. Если мы попадаем на частоту человека, то мы можем туда и хорошую, и плохую энергетику послать. Но, конечно, это опасно. Мы это не видим глазами, но это влияет на нас», — сказал он.

По его словам, порча несет только отрицательный подтекст, ей невозможно помочь.

«Порча есть, этим можно навредить. С порчей помогать невозможно, потому что это от слова «портить». Есть порча, а есть молитва», — поделился Зираддин.

Он подчеркнул, что демократично относится ко всему, что не противоречит законам.
«Религия нам пропагандирует доброту. У нас есть законы уголовного кодекса, в рамках которого государство наказывает людей, которые вредят другим. А что касается порчи, то это индивидуально: кто-то верит, а кто-то нет», — заключил эзотерик.

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#законы
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#эзотерика
#смерть
#богослужения
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В Клину купили эвакуатор для вывоза брошенных автомобилей
12 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock / ThamKC

В Клину активизировали борьбу с бесхозными автомобилями, которые портят облик округа и вызывают недовольство жителей. Для этого закупили эвакуатор и выделили место для хранения проблемного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это стало возможным после принятия соответствующих муниципальных правовых актов. Они касаются брошенных, бесхозных и разукомплектованных автомобилей. При обнаружении таких транспортных средств межведомственная комиссия проводит проверку, владельцам направляют требование добровольно убрать машину в течение 20 дней», – говорится в сообщении.
Если информации о владельце нет, сведения о транспортном средстве будут размещены на сайте администрации городского округа Клин и в Информационном бюллетене. Если собственник не объявится через 30 дней, автомобиль эвакуируют на штрафстоянку.

При этом расходы на эвакуацию и хранение таких автомобилей будут возмещать в судебном порядке за счёт собственника.

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#клин
#автомобили
#машины
#эвакуация
#подмосковье
#московская область
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Прокуратура проверяет законность получения блогером Литвиным военного билета
12 ноября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/scaliger

Прокуратура начала проверку военного билета известного блогера Михаила Литвина. У ведомства возникли серьёзные сомнения в законности его получения.
Уже есть первые подтверждения того, что документ был получен блогером незаконно — фиктивная прописка, сообщает телеграм-канал Mash. В личном деле призывника Литвина есть документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате. Это и вызывает подозрения, так как в Бауманке блогер не учился и в общежитии не был. Соответственно, он не мог посещать военно-учебный центр вуза.

Однако он получил статус «ограниченно годен», после чего был отправлен в запас. Там бы Литвин и пребывал себе спокойно, если бы на шоу Амирана не похвастался, что купил военный билет за 330 тысяч рублей. Этим видео заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить блогера.

Если факт покупки военного билета подтвердится, Литвину грозит сразу три уголовных дела по статьям: «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», «Подделка документов» и «Дача взятки должностному лицу». В общей сложности он рискует отправиться в места не столь отдалённые на 15 лет.

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