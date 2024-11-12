Главе спецстроя МО Молодченко и сообщникам предъявлено обвинение в хищениях

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Следователи предъявили обвинения четырём фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа. Преступления совершались при поставках деталей для военной техники министерства обороны РФ.
Генеральный директор 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России Александр Молодченко, генеральный директор НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков, генеральный директор компании «Эльбро» Иван Мальцев и Ольга Павлов обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Как установили следователи, с апреля 2023-го по ноябрь 2024 года фигуранты поставляли оборонному ведомству составные части для военной техники, намеренно завышая цены. В результате таких действий федеральному бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей. Заключение многомиллионных договоров обеспечивал Молодченко, которому, как и Мальцеву, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Павлова помещена под домашний арест.
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Александр Бойцов