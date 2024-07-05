На Дарью Трепову* подали в суд за коммунальные долги

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к Дарье Треповой* от ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района». У неё накопилось более 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги.
Ранее девушке по наследству от отца досталась квартира на Артиллерийской улице в Пушкине, передаёт телеграм-канал SHOT. Коммунальные услуги за это жилище никто не оплачивал более десяти лет. У квартиры есть и другие владельцы, но их истец найти не может. С Дарьи Треповой* просят взыскать 174 тысячи рублей — сумму долга и госпошлины.
Общая сумма гражданских исков к Треповой* составляет более 24,7 миллиона рублей. В настоящее время она отбывает 27-летний срок заключения за устроенный ею террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
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Александр Бойцов