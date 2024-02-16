Прокуратура настаивает на увеличении срока заключения Треповой*

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Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Дарье Треповой, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.
«Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, в нем она настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы», — процитировали представителя суда в агентстве.
Напомним, 25 января Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей по делу о теракте в петербургском кафе.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева