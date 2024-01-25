Суд удовлетворил иски к Треповой* на 16,5 миллионов рублей по делу о теракте

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Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иски к Дарье Треповой* по делу о теракте на 16,5 миллионов рублей, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«С Треповой* взыскано 16 495 000 рублей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам лишению свободы, а также обязал осуждённую выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.
На суде Трепова* не признала свою вину, заявив, что не знала о том, что в статуэтке находится взрывчатка.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева